Marvel Television presenta un nuevo tráiler y póster de la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again, el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), que se estrena exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo. A lo largo de ocho emocionantes episodios, la supervivencia, la resistencia y la redención chocan al comenzar la batalla por el alma de Nueva York.