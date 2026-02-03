Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa? La esperada segunda parte se estrenará el 24 de marzo exclusivamente en Disney+. + Seguir en







En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Marvel

Marvel Television presenta un nuevo tráiler y póster de la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again, el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel.

Se estrena exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo. A lo largo de ocho emocionantes episodios, la supervivencia, la resistencia y la redención chocan al comenzar la batalla por el alma de Nueva York.

Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie está protagonizada por Charlie Cox como el principal justiciero enmascarado (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk.

Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie está protagonizada por Charlie Cox como el principal justiciero enmascarado (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. Vuelven a la serie Deborah Ann Woll como Karen Page, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk, Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Bullseye y Margarita Levieva como Heather Glenn. Esta temporada también marca el esperado regreso de Krysten Ritter como la querida Jessica Jones, y presenta a Matthew Lillard como el misterioso Sr. Charles.

Qué reveló el tráiler de Marvel para la segunda temporada de Daredevil: Born Again En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir.

Embed - Daredevil Born Again | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado