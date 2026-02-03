IR A
IR A

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

La esperada segunda parte se estrenará el 24 de marzo exclusivamente en Disney+.

En la segunda temporada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. 

Marvel
  • Marvel Television presenta un nuevo tráiler y póster de la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again, el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel.
  • Se estrena exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo. A lo largo de ocho emocionantes episodios, la supervivencia, la resistencia y la redención chocan al comenzar la batalla por el alma de Nueva York.
  • Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie está protagonizada por Charlie Cox como el principal justiciero enmascarado (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk.
  • En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil.

Marvel Television presenta un nuevo tráiler y póster de la esperada segunda temporada de Daredevil: Born Again, el drama urbano más intenso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés), que se estrena exclusivamente en Disney+ el 24 de marzo. A lo largo de ocho emocionantes episodios, la supervivencia, la resistencia y la redención chocan al comenzar la batalla por el alma de Nueva York.

El actor no solo cuestionó sus decisiones como líder, sino que aseguró que el mandatario actúa como si “el derecho internacional no le importara en absoluto” y como si solo respondiera a “su propia moralidad”.
Te puede interesar:

Este famoso actor de Marvel apuntó contra Donald Trump y los rumores sobre su participación en la franquicia se dispararon: ¿qué pasó?

Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie está protagonizada por Charlie Cox como el principal justiciero enmascarado (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. Vuelven a la serie Deborah Ann Woll como Karen Page, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk, Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Bullseye y Margarita Levieva como Heather Glenn. Esta temporada también marca el esperado regreso de Krysten Ritter como la querida Jessica Jones, y presenta a Matthew Lillard como el misterioso Sr. Charles.

Qué reveló el tráiler de Marvel para la segunda temporada de Daredevil: Born Again

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir.

Embed - Daredevil Born Again | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Subtitulado

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)
play

Sorpresa en la Bombonera: un actor de Spider-Man presenció la disputa Boca - Newell's

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil.
play

Marvel apostó por un superhéroe particular y presentó el tráiler de la nueva temporada: quién es

Con todos los episodios de Wonder Man ya disponibles en Disney Plus, la etiqueta Marvel Spotlight abre una nueva puerta en la narrativa de la marca.

De qué se trata el concepto Marvel Spotlight y por qué es clave para las próximas producciones

Marvel necesita una visión clara y reconocible, y los Russo ya demostraron con Infinity War y Endgame que saben manejar historias gigantes sin perder el pulso emocional. 

¿Se extiende? Marvel tendría planeado que Avengers Secret Wars sea más que una película

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

En ese contexto, Raimi señaló que no sería correcto intentar revivir su enfoque del personaje ahora que la franquicia está centrada en otro intérprete y otra visión creativa. 

El director Sam Raimi confirmó que no habrá Spiderman 4 con Tobey Maguire y respaldó a Marvel con la elección de Tom Holland

últimas noticias

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Hace 9 minutos
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

Hace 11 minutos
El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 17 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 24 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 27 minutos