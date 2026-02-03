3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

World Rugby oficializó días, horarios y sedes de los tres partidos que Argentina disputará en la fase de grupos del torneo.

Por
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Los Pumas conocieron el cronograma completo de la fase inicial de la Copa del Mundo de Rugby que se jugará en Australia en 2027. World Rugby dio a conocer el fixture del grupo C, zona que el seleccionado argentino compartirá con Fiji, España y Canadá.

El accidente de JuanElmo Moyano, histórico médico de Los Pumas, quedó registrado en una cámara de seguridad de una casa
Te puede interesar:

Así fue el accidente en el que murió el histórico médico de Los Pumas

El equipo conducido por Felipe Contepomi hará su estreno el lunes 4 de octubre ante Canadá. El encuentro se disputará desde las 5:45 de la mañana, hora argentina, en el Brisbane Stadium.

El segundo compromiso será frente a España el domingo 10 de octubre, a la 1:15 de la madrugada (hora argentina), en el Docklands Stadium de Melbourne. Ese partido marcará la mitad del recorrido de Argentina en la etapa de grupos.

El cierre de la zona llegará el viernes 15 de octubre contra Fiji, desde las 23:45 de Argentina, ya en la madrugada del sábado 16 en suelo australiano. El duelo se jugará en el Adelaide Oval de Adelaida y aparece, en los papeles, como el cruce clave para definir posiciones y el acceso a la siguiente ronda.

La Copa del Mundo Australia 2027 se desarrollará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre, y contará con 24 seleccionados, divididos en seis grupos de cuatro equipos. La principal modificación del certamen será la incorporación de los octavos de final, instancia a la que clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Mundial de rugby 2027: los grupos de la primera ronda

  • Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.
  • Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.
  • Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá
  • Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.
  • Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa;
  • Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

En la etapa de octavos, los líderes de los Grupos A, B, C y D se medirán con los cuatro mejores terceros, mientras que los primeros de los Grupos E y F enfrentarán a los segundos de los Grupos D y B. A su vez, los segundos de A y C jugarán ante los segundos de E y F, con el cuadro ya definido rumbo a la final del Mundial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Juan Elmo Moyano, Mito, una figura querida en muchos clubes del rugby metropolitano.

Tragedia en Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado

Los PUmas 7s se impusieron a Gran Bretaña en la final por el séptimo puesto en el Seven de Singapur.
play

Los Pumas 7s levantaron la imagen en el cierre del Seven de Singapur

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

betis confirmo la lesion de lo celso y preocupa a scaloni: ¿llega a la finalissima?

Betis confirmó la lesión de Lo Celso y preocupa a Scaloni: ¿llega a la Finalissima?

Lautaro Martínez y Messi son capitanes de sus respectivos equipos.

Messi cobra 20 millones en Inter Miami: cuál es el sueldo de Lautaro Martínez en Inter de Milán

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Hace 10 minutos
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

Hace 12 minutos
El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 18 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 25 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 28 minutos