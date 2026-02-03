Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos World Rugby oficializó días, horarios y sedes de los tres partidos que Argentina disputará en la fase de grupos del torneo. Por + Seguir en







El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Los Pumas conocieron el cronograma completo de la fase inicial de la Copa del Mundo de Rugby que se jugará en Australia en 2027. World Rugby dio a conocer el fixture del grupo C, zona que el seleccionado argentino compartirá con Fiji, España y Canadá.

El equipo conducido por Felipe Contepomi hará su estreno el lunes 4 de octubre ante Canadá. El encuentro se disputará desde las 5:45 de la mañana, hora argentina, en el Brisbane Stadium.

El segundo compromiso será frente a España el domingo 10 de octubre, a la 1:15 de la madrugada (hora argentina), en el Docklands Stadium de Melbourne. Ese partido marcará la mitad del recorrido de Argentina en la etapa de grupos.

El cierre de la zona llegará el viernes 15 de octubre contra Fiji, desde las 23:45 de Argentina, ya en la madrugada del sábado 16 en suelo australiano. El duelo se jugará en el Adelaide Oval de Adelaida y aparece, en los papeles, como el cruce clave para definir posiciones y el acceso a la siguiente ronda.

La Copa del Mundo Australia 2027 se desarrollará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre, y contará con 24 seleccionados, divididos en seis grupos de cuatro equipos. La principal modificación del certamen será la incorporación de los octavos de final, instancia a la que clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Mundial de rugby 2027: los grupos de la primera ronda Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa;

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue. En la etapa de octavos, los líderes de los Grupos A, B, C y D se medirán con los cuatro mejores terceros, mientras que los primeros de los Grupos E y F enfrentarán a los segundos de los Grupos D y B. A su vez, los segundos de A y C jugarán ante los segundos de E y F, con el cuadro ya definido rumbo a la final del Mundial.