Tiene solo 1.000 habitantes y es una escapada cerca de Buenos Aires para ir al río y a la playa

A unas horas de la Ciudad, esta localidad bonaerense combina paisaje fluvial y proximidad al mar con propuestas al aire libre ideales para un finde distinto.

Copetonas es una localidad rural del sudeste bonaerense con fuerte identidad natural.

  • Copetonas es una localidad del partido de Tres Arroyos con poco más de 1.000 habitantes.
  • El pueblo se destaca por su entorno natural, atravesado por el río Quequén Salado.
  • Ofrece actividades al aire libre, recorridos rurales y fiestas tradicionales.
  • Está ubicada a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, con acceso por rutas nacionales y provinciales.

Una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permite disfrutar del río y también de la playa es Copetonas. Se trata de una pequeña localidad bonaerense que combina naturaleza, tranquilidad y propuestas al aire libre en un entorno rural.

Te puede interesar:

Con una población que ronda los 1.000 habitantes, el pueblo conserva el ritmo pausado de las localidades del interior y se presenta como una alternativa distinta para quienes buscan descansar lejos del movimiento urbano, pero sin resignar opciones para pasar el día al aire libre.

Su ubicación estratégica, cercana tanto al curso del río Quequén Salado como a balnearios del Atlántico bonaerense, le permite ofrecer planes variados que van desde caminatas y excursiones hasta escapadas a la playa en pocos kilómetros.

Dónde queda Copetonas
El río Quequén Salado atraviesa la zona y estructura gran parte de las actividades.

Dónde queda Copetonas

Copetonas está ubicada en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires y pertenece al partido de Tres Arroyos. Se encuentra a unos 60 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos y a aproximadamente 25 kilómetros de la localidad balnearia de Reta, lo que la posiciona como un punto intermedio entre el paisaje rural y la costa atlántica.

Qué puedo hacer en Copetonas

El principal atractivo de Copetonas es su entorno natural, marcado por la presencia del río Quequén Salado y amplias zonas de campo que rodean al casco urbano. El paisaje combina barrancas, senderos y sectores arbolados que invitan a recorrer la zona a un ritmo tranquilo, en contacto permanente con la naturaleza.

Entre las actividades más elegidas se destacan las caminatas y los paseos a orillas del río, donde es habitual pasar el día, hacer picnic o simplemente disfrutar del paisaje. También sobresalen las visitas a cascadas y barrancas naturales del Quequén Salado, los recorridos en bicicleta por caminos rurales y las cabalgatas, una propuesta muy ligada a la identidad del lugar.

Además de las opciones al aire libre, el pueblo conserva espacios históricos que permiten conocer su pasado. La antigua estación de tren, hoy convertida en museo, funciona como uno de los puntos culturales más visitados, mientras que celebraciones como la Fiesta del Mate y la Torta Frita refuerzan las tradiciones locales y convocan tanto a vecinos como a visitantes.

Copetonas, Fiesta Regional del Mate y la Torta Frita
El pueblo combina vida de campo, tradiciones y cercanía con el mar.

Cómo llegar a Copetonas

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más habitual de llegar es en auto por la Ruta Nacional 3, para luego continuar por la Ruta Provincial 72. El viaje demanda alrededor de 6 horas, dependiendo del tránsito y las paradas, y permite acceder de manera directa a la localidad. También existe la opción de viajar en ómnibus hasta Tres Arroyos y desde allí combinar con servicios locales.

