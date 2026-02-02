Tiene solo 1.000 habitantes y es una escapada cerca de Buenos Aires para ir al río y a la playa

A unas horas de la Ciudad, esta localidad bonaerense combina paisaje fluvial y proximidad al mar con propuestas al aire libre ideales para un finde distinto.

Una escapada cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permite disfrutar del río y también de la playa es Copetonas. Se trata de una pequeña localidad bonaerense que combina naturaleza, tranquilidad y propuestas al aire libre en un entorno rural.

Con una población que ronda los 1.000 habitantes , el pueblo conserva el ritmo pausado de las localidades del interior y se presenta como una alternativa distinta para quienes buscan descansar lejos del movimiento urbano , pero sin resignar opciones para pasar el día al aire libre.

Su ubicación estratégica, cercana tanto al curso del río Quequén Salado como a balnearios del Atlántico bonaerense , le permite ofrecer planes variados que van desde caminatas y excursiones hasta escapadas a la playa en pocos kilómetros .

Copetonas está ubicada en el sudeste de la Provincia de Buenos Aire s y pertenece al partido de Tres Arroyos . Se encuentra a unos 60 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos y a aproximadamente 25 kilómetros de la localidad balnearia de Reta , lo que la posiciona como un punto intermedio entre el paisaje rural y la costa atlántica.

El principal atractivo de Copetonas es su entorno natural , marcado por la presencia del r ío Quequén Salado y amplias zonas de campo que rodean al casco urbano. El paisaje combina barrancas , senderos y sectores arbolados que invitan a recorrer la zona a un ritmo tranquilo, en contacto permanente con la naturaleza.

Entre las actividades más elegidas se destacan las caminatas y los paseos a orillas del río, donde es habitual pasar el día, hacer picnic o simplemente disfrutar del paisaje. También sobresalen las visitas a cascadas y barrancas naturales del Quequén Salado, los recorridos en bicicleta por caminos rurales y las cabalgatas, una propuesta muy ligada a la identidad del lugar.

Además de las opciones al aire libre, el pueblo conserva espacios históricos que permiten conocer su pasado. La antigua estación de tren, hoy convertida en museo, funciona como uno de los puntos culturales más visitados, mientras que celebraciones como la Fiesta del Mate y la Torta Frita refuerzan las tradiciones locales y convocan tanto a vecinos como a visitantes.

Copetonas, Fiesta Regional del Mate y la Torta Frita El pueblo combina vida de campo, tradiciones y cercanía con el mar. Instagram @fiestamytf

Cómo llegar a Copetonas

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más habitual de llegar es en auto por la Ruta Nacional 3, para luego continuar por la Ruta Provincial 72. El viaje demanda alrededor de 6 horas, dependiendo del tránsito y las paradas, y permite acceder de manera directa a la localidad. También existe la opción de viajar en ómnibus hasta Tres Arroyos y desde allí combinar con servicios locales.