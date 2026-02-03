Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 3 de febrero

En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.
La banda de flotación se amplió un 2,4% durante enero, y este lunes, primera rueda de febrero, el techo se elevó hasta los $1.567,85.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.420,16 para la compra y $1.471,30 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.451.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.493,76 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.450,23.