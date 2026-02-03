Cancelación masiva del streamer Santutu: se burló de sus seguidores y los trató de "negros" por no tener plata El creador de contenido debió pedir disculpas de forma pública, luego de que se viralizara un clip de su streaming en el que insulta a usuarios de X que lo acusaban de promocionar casinos online. Por + Seguir en







Santutu quedó envuelto en polémica y debió pedir disculpas.

Santutu, un reconocido streamer, quedó envuelto en una polémica después de haber insultado a sus seguidores de X, que lo acusaban por promocionar casinos online. Después de tratarlos de "negros de mierda" pidió disculpas, pero su equipo de e-sports decidió suspenderlo momentáneamente.

El joven estaba realizando su habitual transmisión, hasta que comenzó a leer el chat y se enojó con los que comentaban en su streaming: "Vos mañana tenés que levantarte temprano para ir a trabajar. Yo tengo u$s35.000 para apostar”. Enseguida procedió a hacer gestos obscenos.

Por los comentarios que hizo durante su stream y el tweet que publicó pic.twitter.com/fSw1fjagMN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 3, 2026 Lejos de calmarse, el influencer continuó con sus declaraciones: “Seguí tuiteando, que el equipo de e-sports me lo paga a mí”, y remató con otra frase que también generó repudio: “Vos escribís en un celular, yo escribo historia con un equipo”.

El cruce se viralizó rápidamente y reavivó el debate acerca de la promoción de casinos online, especialmente por el impacto que este tipo de contenidos puede tener en jóvenes y menores de edad.

Como consecuencia del escándalo, la organización de deportes electrónicos Bestia anunció la suspensión indefinida de Santutu de su rol como CEO. “Ante los hechos de público conocimiento, Bestia ha decidido suspender por tiempo indefinido de su rol de CEO a Santutu”, informaron desde la cuenta oficial del equipo, especializado en Counter Strike 2.