Cancelación masiva del streamer Santutu: se burló de sus seguidores y los trató de "negros" por no tener plata

El creador de contenido debió pedir disculpas de forma pública, luego de que se viralizara un clip de su streaming en el que insulta a usuarios de X que lo acusaban de promocionar casinos online.

Santutu quedó envuelto en polémica y debió pedir disculpas.

Santutu, un reconocido streamer, quedó envuelto en una polémica después de haber insultado a sus seguidores de X, que lo acusaban por promocionar casinos online. Después de tratarlos de "negros de mierda" pidió disculpas, pero su equipo de e-sports decidió suspenderlo momentáneamente.

El hecho se produjo en un museo de Mar del Plata.
Mar del Plata: un hombre se cruzó a su exnovia con su actual pareja y terminaron a las trompadas

El joven estaba realizando su habitual transmisión, hasta que comenzó a leer el chat y se enojó con los que comentaban en su streaming: "Vos mañana tenés que levantarte temprano para ir a trabajar. Yo tengo u$s35.000 para apostar”. Enseguida procedió a hacer gestos obscenos.

Lejos de calmarse, el influencer continuó con sus declaraciones: “Seguí tuiteando, que el equipo de e-sports me lo paga a mí”, y remató con otra frase que también generó repudio: “Vos escribís en un celular, yo escribo historia con un equipo”.

El cruce se viralizó rápidamente y reavivó el debate acerca de la promoción de casinos online, especialmente por el impacto que este tipo de contenidos puede tener en jóvenes y menores de edad.

Como consecuencia del escándalo, la organización de deportes electrónicos Bestia anunció la suspensión indefinida de Santutu de su rol como CEO. “Ante los hechos de público conocimiento, Bestia ha decidido suspender por tiempo indefinido de su rol de CEO a Santutu”, informaron desde la cuenta oficial del equipo, especializado en Counter Strike 2.

Horas después, el streamer utilizó su cuenta en la red social X para pedir disculpas públicas. “No puedo creer lo que dije en mi stream ayer, no me representa ni habla ni un poco de lo que soy como ser humano”, expresó. Además, aseguró que se tomará un tiempo alejado de las redes: “Me dio vergüenza algo que dije yo mismo. Perdón de corazón a todos. Voy a alejarme un tiempo para meditar mi accionar y pensar bien todo lo sucedido”.

Santutu disculpas
El pedido de disculpas del streamer.

