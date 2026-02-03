Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia El actor tuvo que ser intervenido en un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis. "Gracias a todos los que se preocuparon", publicó en su cuenta de IG. + Seguir en







Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. Captura El Nueve

El actor Peter Lanzani se pronunció este martes luego de que sea intervenido de urgencia en un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis. Con una reveladora foto y un mensaje donde intentó llevar tranquilidad, agradeció los mensajes de apoyo y reveló que ya se encuentra descansando en su casa.

"Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad #pitynews", señaló el protagonista de Un Gallo para Esculapio.

El posteo estuvo acompañado por una curiosa imagen: el propio actor estaba parado, y de buena humor, vestido con una bata del sanatorio porteño donde fue atendido y operado de urgencia.

peter lanzani Preocupación por la salud de Peter Lanzani La noticia de la internación de Peter Lanzani se había dado a conocer en las últimas horas cuando el panelista de LAM, Pepe Ochoa, dio a conocer la información: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”.

“Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, indicó el periodista. Todo empezó por la mañana y continuó con picos de fiebre. Pero se encuentra estable y bajo estricto control médico a la espera de una resolución médica.