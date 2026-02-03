3 de febrero de 2026 Inicio
Reunión de urgencia de la CGT por la reforma laboral: no descartan anunciar una medida de fuerza

El consejo directivo de la central sindical mantendrá un encuentro en la sede de Azopardo 802, donde analizará el proyecto que será tratado en sesiones extraordinarias y las negociaciones con diferentes sectores.

La CGT se reunirá este viernes desde las 11. 

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) informó que el viernes llevará a cabo una reunión de urgencia para analizar la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que buscará su aprobación en el periodo de sesiones ordinarias que inició el lunes 2 y se extenderá hasta el 27 de enero. No descartan anunciar una medida de fuerza con el llamado a un eventual paro nacional.

El encuentro será en la sede de Azopardo 802, donde el consejo directivo, además de adentrarse en el proyecto legislativo, analizará la situación de las actuales negociaciones en los diferentes sectores.

En un comunicado a los medios, la CGT confirmó el cónclave y convocó a la prensa a una conferencia de prensa desde las 13, donde se darán a conocer los pasos a seguir y un eventual plan de lucha.

CGT comunicado de prensa

La conducción cegetista se reunirá luego de semanas donde tenía previsto una pequeña gira por el interior con el fin de mantener encuentros con diferentes gobernadores, los cuales, por diferentes motivos o "problemas de agenda", no pudieron coordinarse, como en el caso del mandatario de Córdoba, Martín Llaryora.

Desde la CGT señalan que persisten gestiones con los líderes provinciales para coordinar posiciones frente al proyecto, que incluye cambios en la normativa laboral y aspectos tributarios que preocupan a sindicatos y gobernadores, consigna la información de Ámbito.

Punto por punto, así es la reforma laboral impulsada por el Gobierno

  • Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
  • Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto y habilitando el pago en cuotas.
  • Período de prueba: pasará a ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.
  • Flexibilización de las vacaciones. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.
  • Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
  • Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente, solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.
  • Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
  • Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
  • Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.
