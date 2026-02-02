2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Este es el restaurante con cocina asiática que es una joyita en este 2026

Inaugurado en 2025, ofrece una experiencia asiática auténtica que fusiona recetas de Corea, Malasia, China y Tailandia.

Por
Está ubicado en un nuevo polo gastronómico de la Ciudad. 

Está ubicado en un nuevo polo gastronómico de la Ciudad. 

@kurokuma_noodlesbar
  • Kuo Kuma se encuentra en el polo ViaViva del Barrio Chino, bajo el viaducto del tren Mitre en Belgrano.
  • Su carta incluye opciones innovadoras como los Fideos Voladores, el costillar al estilo Sichuan y los Tteokbokki coreanos.
  • Cuenta con una barra de autor que utiliza ingredientes típicos como sake, lychee y jengibre.
  • Es muy fácil llegar en el Tren Mitre (Estación Belgrano C), en el Subte Línea D o mediante diversas líneas de colectivo.

La oferta de lugares para salir a comer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no para de crecer. Entre las aperturas más recientes, Kuro Kuma irrumpe en la escena gastronómica porteña con un menú que rinde homenaje a la comida asiática, combinando los platillos más típicos de distintos países y culturas.

Lugares destacados para salir a comer en Córdoba capital. 
Te puede interesar:

Vacaciones en Córdoba 2026: 3 restaurantes donde se come muy bien

Inaugurado a principios de 2025, este restaurante no tardó en posicionarse como el destino predilecto para quienes buscan una experiencia asiática integral, alejándose de los clichés para ofrecer una propuesta moderna, sofisticada y, sobre todo, auténtica.

Su carta va más allá de solo ofrecer piezas de sushi -aunque esta comida no puede faltar-. Este lugar cuenta además con una barra donde preparan coctelería pensada especialmente para acompañar sus platillos. Tienen un gran salón con mesas para ir en grupo y un espacio exterior para disfrutar de una comida o tomar unos tragos al aire libre.

Dónde queda Kuro Kuma

bar kuro kuma

Está ubicado en Vía Viva, Blanco Encalada 1800, el nuevo polo comercial bajo el viaducto del tren Mitre. Kuro Kuma (que significa "Oso Negro" en japonés) combina una estética industrial y cálida con una cocina a la vista que es un espectáculo en sí misma.

Qué puedo pedir en Kuro Kuma

Lo que hace único a Kuro Kuma es su capacidad para fusionar las mejores recetas del sudeste asiático y el lejano oriente en una sola carta, ejecutadas con técnicas de alta cocina. Los fideos Voladores Malayos son uno de los platos favoritos por lo novedoso de su propuesta. El costillar al estilo Sichuan es recomendado para los amantes de los sabores intensos y el picante equilibrado; su carne se deshace al tacto y rinde homenaje a la provincia china famosa por su pimienta.

fideos voladores

En este lugar sirven Pad Thai, un plato tailandés que equilibra lo salado con una salsa agridulce. Puede pedirse con langostinos y krill o la versión vegetariana. Otro recomendado para probar son sus Tteokbokki, unos clásicos pastelitos de arroz con salsa gochujang, ideales para quienes buscan texturas masticables y sabores profundos.

No podés dejar de disfrutar de su coctelería de autor, que utiliza ingredientes asiáticos como sake, lychee y jengibre para acompañar la comida. Además cuentan con una propuesta de desayuno o merienda que incluye bao con panceta, huevo poché y salsa de hongos, una cookie de miso, roll de matcha, cheescake japonés y tortas para degustar.

Cómo llegar a Kuro Kuma

Debido a su ubicación, hay varias opciones para llegar al restaurante mediante el transporte público. Numerosas líneas de colectivo te dejan cerca del arco del Barrio Chino y Blanco Encalada, entre ellas la 15, 29, 42, 60, 64, 80, 107, 114 y 130.

La Línea D del subte cuenta con estaciones cercanas al lugar: la estación Juramento o Congreso de Tucumán. El tren es la opción más recomendada como método de transporte ya que la estación Belgrano C de la Línea Mitre está a solo metros del local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sus papas fritas son suves por dentro y crujientes y doradas por fuera. 

El bodegón de Buenos Aires que tiene milanesas enormes y unas papas fritas excelentes

Este cambio responde a transformaciones en los hábitos cotidianos y en los espacios disponibles. 

Así es el asado moda de 2026 con una parrilla que cambia todo

Ofrece consumo en el lugar y también retiros en la puerta.

El bodegón de Buenos Aires accesible que hace un bife de lomo a caballo soñado

La fachada de Enero se ubica sobre la avenida Rafael Obligado, en la Costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Está escondido en la Costanera y es un gran bodegón de Buenos Aires: desde bife de chorizo hasta pescados

Mar del Plata tiene opciones gastronómicas para todos los gustos.

Turismo en Mar del Plata: 2 lugares para comer a los que tenés que ir sí o sí

Entre las opciones de la gastronomía porteña, este se diferencia por su oferta única. 

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene matambre de cerdo, empanadas salteñas y provoleta

Rating Cero

Estreno furor en Netflix.
play

Cuál es la serie adolescente histórica que no para de ser tendencia en Netflix desde que llegó al streaming

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Premios Grammy 2026: Bad Bunny ganó mejor álbum del año por su disco DtMF

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Justin y Hailey Bieber en los Grammy 2026.

Grammy 2026: Justin y Hailey Bieber usaron pines de "ICE OUT" contra la política migratoria de Donald Trump

Spider-Man y el Duende Verde en la película Spider-Man (2002)
play

Sorpresa en la Bombonera: un actor de Spider-Man presenció la disputa Boca - Newell's

últimas noticias

Las tasas ofrecidas por homebanking suelen ser más elevadas que las de sucursal.

Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $100.000 en febrero 2026

Hace 11 minutos
Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Hace 17 minutos
ARCA informó que ya están en vigencia los nuevos cambios del Monotributo

Confirmado: estas son todas las modificaciones que tiene el monotributo de ARCA en febrero 2026

Hace 22 minutos
Está ubicado en un nuevo polo gastronómico de la Ciudad. 

Este es el restaurante con cocina asiática que es una joyita en este 2026

Hace 48 minutos
Este destino uruguayo se destaca para visitar en 2026.

Así es Cabo Polonio, el pueblo uruguayo que tiene pocos habitantes y es ideal para visitar en 2026

Hace 58 minutos