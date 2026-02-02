Este es el restaurante con cocina asiática que es una joyita en este 2026

La oferta de lugares para salir a comer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no para de crecer. Entre las aperturas más recientes, Kuro Kuma irrumpe en la escena gastronómica porteña con un menú que rinde homenaje a la comida asiática , combinando los platillos más típicos de distintos países y culturas.

Inaugurado a principios de 2025 , este restaurante no tardó en posicionarse como el destino predilecto para quienes buscan una experiencia asiática integral, alejándose de los clichés para ofrecer una propuesta moderna, sofisticada y, sobre todo, auténtica.

Su carta va más allá de solo ofrecer piezas de sushi -aunque esta comida no puede faltar-. Este lugar cuenta además con una barra donde preparan coctelería pensada especialmente para acompañar sus platillos. Tienen un gran salón con mesas para ir en grupo y un espacio exterior para disfrutar de una comida o tomar unos tragos al aire libre.

Está ubicado en Vía Viva, Blanco Encalada 1800 , el nuevo polo comercial bajo el viaducto del tren Mitre. Kuro Kuma (que significa "Oso Negro" en japonés) combina una estética industrial y cálida con una cocina a la vista que es un espectáculo en sí misma.

Lo que hace único a Kuro Kuma es su capacidad para fusionar las mejores recetas del sudeste asiático y el lejano oriente en una sola carta, ejecutadas con técnicas de alta cocina. Los fideos Voladores Malayos son uno de los platos favoritos por lo novedoso de su propuesta. El costillar al estilo Sichuan es recomendado para los amantes de los sabores intensos y el picante equilibrado; su carne se deshace al tacto y rinde homenaje a la provincia china famosa por su pimienta.

fideos voladores @kurokuma_noodlesbar

En este lugar sirven Pad Thai, un plato tailandés que equilibra lo salado con una salsa agridulce. Puede pedirse con langostinos y krill o la versión vegetariana. Otro recomendado para probar son sus Tteokbokki, unos clásicos pastelitos de arroz con salsa gochujang, ideales para quienes buscan texturas masticables y sabores profundos.

No podés dejar de disfrutar de su coctelería de autor, que utiliza ingredientes asiáticos como sake, lychee y jengibre para acompañar la comida. Además cuentan con una propuesta de desayuno o merienda que incluye bao con panceta, huevo poché y salsa de hongos, una cookie de miso, roll de matcha, cheescake japonés y tortas para degustar.

Cómo llegar a Kuro Kuma

Debido a su ubicación, hay varias opciones para llegar al restaurante mediante el transporte público. Numerosas líneas de colectivo te dejan cerca del arco del Barrio Chino y Blanco Encalada, entre ellas la 15, 29, 42, 60, 64, 80, 107, 114 y 130.

La Línea D del subte cuenta con estaciones cercanas al lugar: la estación Juramento o Congreso de Tucumán. El tren es la opción más recomendada como método de transporte ya que la estación Belgrano C de la Línea Mitre está a solo metros del local.