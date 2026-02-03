Es un Bar Notable fundado en 1958 que preserva la esencia clásica de Chacarita y sirve porciones para compartir.

El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña.

En medio del furor gastronómico que atraviesa Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido para preservar lo mejor de la identidad del barrio. Albamonte , ubicado en la intersección de las avenidas Corrientes y Dorrego, no es solo un restaurante: es un Bar Notable y un refugio de la cocina porteña más tradicional.

Fundado por la familia Iachetti, este bodegón se mantiene fiel a su esencia desde hace décadas. La propuesta del lugar es clara: porciones abundantes, materia prima de primera y ese ambiente hogareño que solo logra la atención de los mozos que hace años sirven sus mesas.

Sus paredes están decoradas con cuadros y recuerdos que hablan de su vínculo con el mundo del espectáculo y la cultura porteña, dada su cercanía con el Cementerio de la Chacarita y los centros culturales de la zona. Es el lugar elegido tanto para la comida familiar del domingo como para la cena con amigos antes de una salida nocturna por el barrio.

Albamonte se ubica sobre una de las avenidas más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre la Av. Corrientes 6735 , este restaurante queda a pocos metros del Cementerio de la Chacarita.

Este bodegón mantiene una carta fiel a sus raíces italianas desde que abrió sus puertas en 1958 . La pizza a la piedra cocinada al horno de leña es una de las comidas que le da fama al lugar.

Albamonte Ristorante se destaca por su extensa carta de pastas

Sus milanesas son monumentales, pero no hay que dejar pasar los pescados. La trucha a la parrilla sale en su punto justo, y se sirve acompañada de salsa roquefort o salsa menier y papa, mientras que su cazuela y su arroz con calamares.

Los fusilli al fierrito con tuco y pesto son, posiblemente, el plato más fotografiado y elogiado. La pasta tiene la consistencia perfecta y las salsas conservan ese sabor a "cocina de abuela". Además, ofrecen una gran variedad, desde la clásica filetto hasta opciones con mejillones y langostinos.

El flan mixto, con generosas cucharadas de dulce de leche y crema, o el sabayón a la marsala, coronan una experiencia que deja la panza llena y el corazón contento.

Cómo llegar a Albamonte

El lugar es sumamente accesible gracias a la Línea B de subte (Estación Federico Lacroze) y el Tren Urquiza. Además, pasan numerosas líneas de colectivo como el 19, 42, 63, 65, 71, 76, 78, 87, 90, 93, 108, 111, 112, 123, 127 y 176.

Al ser un clásico tan concurrido, se recomienda ir temprano o reservar, especialmente durante los fines de semana.