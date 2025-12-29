Por un día no habrá ola de calor en el AMBA: cuál es la explicación técnica Pese a la percepción social de la temperatura, la situación climática no cumple con los criterios técnicos para ser considerada una ola de calor. Por + Seguir en







En la última semana del año, la máxima podría rozar los 40°.

Si bien enseguida se usa el término "ola de calor" cuando se suceden varios días con altas temperaturas, en realidad se tienen que cumplir ciertos criterios técnicos para que efectivamente se trate de una ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

La meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Cindy Fernández explicó que se declara una ola de calor cuando "las temperaturas alcanzan umbrales que ocurren menos del 10% de las veces durante la estación cálida durante tres días consecutivos sin interrupciones".

Para la Ciudad de Buenos Aires, estos umbrales son 22° de mínima y 32,3° de máxima. El último viernes se registró una mínima de 19,8°, así que se tomó como día 1 de la supuesta ola de calor el sábado, con 24,4° de mínima y 36° de máxima. Le siguió el domingo con 24,7° de mínima y 33° de máxima para el día 2. Pero el día 3 no se consolidó como tal porque este lunes, la mínima fue de 21°.

"En CABA no vamos a tener ola de calor porque hoy a la mañana no se cumplió el criterio, y quedan solo dos días más de calor extremo. Por lo tanto, no tendríamos tres días consecutivos con el criterio", resumió Fernández a La Nación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cindymfernandez/status/2005588653654073555?s=20&partner=&hide_thread=false Bueno, ahora si se resetea la cuenta y finalmente no tendremos ola de calor porque la temp minima descendió por debajo del umbral.



Esto es una cuestión técnica de clasificación de eventos, no quita que serán días extremadamente calurosos y es necesario tomar precauciones https://t.co/S2pk5ki7tt — Cindy (@cindymfernandez) December 29, 2025 Se trata de una variación técnica que el cuerpo ni siquiera registra, pero que hace imposible llamar ola de calor a dos días consecutivos con temperaturas extremas. Se espera que el martes y el miércoles también se superen los umbrales de temperatura, pero el jueves no, así que seguirían sin cumplirse los criterios técnicos para afirmar que se trata de una ola de calor. El SMN pronosticó 19° de mínima para el primer día de 2026.

Aún así, la meteoróloga adelantó que la última mañana de 2025 podría ser "la mañana más cálida de diciembre" y presentar un valor inusual. El SMN pronosticó 27° de mínima y 38° de máxima para el 31 de diciembre, aunque otras fuentes del sector especulan que podrían alcanzarse los 41°. Calor AMBA 2025 fin de año