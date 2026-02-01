1 de febrero de 2026 Inicio
Lejos de la playa: el pueblo alternativo para veranear y descansar este 2026 que está cerca de Buenos Aires

El pueblo destaca por sus parrillas al aire libre, estancias de campo y meriendas con tortas fritas.

Pueblos bonaerenses cerca de la Ciudad de Buenos Aires para conocer en el verano 2026. 

Pueblos bonaerenses cerca de la Ciudad de Buenos Aires para conocer en el verano 2026. 

  • Tomás Jofré es un reconocido polo gastronómico ubicado en el partido de Mercedes.
  • Se encuentra a poco más de 100 kilómetros de CABA y el viaje dura una hora y media.
  • El acceso principal es a través del Acceso Oeste, conectando con la Ruta 5 y la Ruta 41
  • Los fines de semana ofrece una feria de artesanías en la plaza y paseos por la antigua estación.

En la provincia de Buenos Aires, el turismo rural se presenta como un plan simple y perfecto para quienes se quedan en la Ciudad y necesitan tomarse un descanso. Entre los pueblos para visitar, Tomás Jofre es uno de los más elegidos para disfrutar de una tarde de verano en el campo.

Esta localidad ubicada en el partido de Mercedes, es el "polo gastronómico" por excelencia de la zona. Tiene apenas 150 habitantes permanentes, lo que lo convierte en un refugio ideal para descansar, a diferencia de los centros turísticos donde el movimiento de gente es continuo. Este pueblo ferroviario se transforma cada fin de semana con propuestas atractivas para quienes buscan el sabor auténtico del campo y la calma rural.

Dónde queda Tomás Jofré

Tomás Jofré

Aunque es conocido como Tomás Jofré por su estación de tren, su nombre oficial es Jorge Born. Este destino bonaerense se encuentra en el partido de Mercedes, a 15 kilómetros de la ciudad cabecera.

Jofré está a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, accediendo por la Ruta Provincial 41, que conduce directamente a la entrada del pueblo.

Qué puedo hacer en Tomás Jofré

Tomás Jofré es ideal para los amantes del turismo rural ya que hay muchas estancias para pasar el día y disfrutar de la naturaleza con paseos y cabalgatas. Allí también se puede disfrutar de un asado tradicional y merendar unos ricos mates con tortas fritas. Otra opción es visitar alguna de las tantas parrillas del pueblo para un almuerzo al aire libre.

Tomas Jofré

La plaza central es el centro de la actividad durante los fines de semana. Allí se realiza una feria de artesanías y productos regionales para deleitarse con los sabores del campo. Además, está rodeada de almacenes y locales de antigüedades, pudiendo conseguir todo lo necesario para pasar la tarde y llevarse algún recuerdo.

Otro de los paseos para hacer en el pueblo incluye recorrer la antigua estación de tren con un clásico estilo inglés, que hoy es un punto ideal para fotos y visitar la pintoresca Capilla Nuestra Señora de Luján.

Cómo llegar a Tomás Jofré

Para llegar a Tomás Jofré en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar el Acceso Oeste hasta Luján. Desde allí, a través de la Ruta Nacional 5 se llega a la Ruta 41 que lleva directo al ingreso al pueblo. El viaje dura aproximadamente una hora y media.

