3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos: la polémica por su custodia

Por decreto, el Ejecutivo ordenó que el Sable Corvo deje el Museo Histórico Nacional y quede bajo control permanente del cuartel militar. La medida contradice la voluntad de la familia que lo donó al Estado.

Por
El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín a un cuartel militar y reavivó la polémica por su custodia

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín a un cuartel militar y reavivó la polémica por su custodia

El Gobierno nacional resolvió trasladar el histórico sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo. La decisión quedó formalizada en el Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, y establece un régimen de custodia militar permanente para una de las piezas más emblemáticas de la historia argentina.

Luis Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%
Te puede interesar:

Caputo anticipó que la inflación de enero rondará el 2,5%

El Ejecutivo justificó la medida en razones de seguridad y preservación, al recordar los robos sufridos por el sable en las décadas del 60. Sin embargo, el decreto no hace mención a un punto central del debate: la voluntad expresa de los descendientes de San Martín, que donaron el sable al Estado con la condición de que fuera conservado en un museo público y accesible, no en una unidad militar.

Ese aspecto vuelve a quedar relegado frente a una decisión tomada de manera unilateral, sin consulta pública ni explicación detallada sobre por qué el Museo Histórico Nacional, institución civil encargada de resguardar bienes patrimoniales, deja de ser considerado un ámbito adecuado.

El sable tuvo distintos destinos a lo largo del tiempo. Tras sufrir robos en 1963 y 1965, permaneció bajo custodia de los Granaderos durante décadas, hasta que en 2015 un decreto de la expresidenta Cristina Kirchner dispuso su regreso al museo. Ahora, el Gobierno revierte esa decisión y restablece el control exclusivo del regimiento fundado por el propio San Martín.

Más allá de los argumentos oficiales, la medida reabre una discusión de fondo: quién decide sobre el destino de los bienes históricos y con qué criterios. Al avanzar sin contemplar la voluntad de los donantes ni el rol de las instituciones civiles, el Gobierno consolida una definición que prioriza una mirada ideológica y centralizada sobre un patrimonio que pertenece a toda la sociedad.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Donald Trump.

Javier Milei hará un nuevo viaje a EEUU para reunirse con Trump en Florida y disertar en un foro

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei en el Festival Jesús María
play

El Chaqueño Palavecino negó ser "alcahuete del poder" por cantar con Javier Milei: "No hice nada malo"

Los dos autores materiales del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe tienen 14 y 15 años y están libres.

Ley Penal Juvenil: solo el 0,01% de los menores ingresó a la Justicia en 2024, según la Corte Suprema

El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió reactivar el mercado interno para sostener la estabilidad

La mortalidad infantil en Argentina tuvo un aumento preocupante en 2024.

Tras años de descenso, la mortalidad infantil subió al 8,5 por mil en el primer año del gobierno de Milei

El gobierno de Milei continúa las frenéticas conversaciones con los gobernadores.

Milei cree tener la reforma laboral aprobada y busca romper al peronismo

Rating Cero

Lanzani fue atendido en el Sanatorio de Colegiales.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.
play

Bridgerton 4 ya llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la nueva temporada

Nuevo estreno en Netflix.
play

Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

La rutina física y alimentaria de Lenny Kravitz.

La impresionante transformación física de Lenny Kravitz: entrenamiento y veganismo

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

últimas noticias

Paro de Trenes: el Ejecutivo podría dictar la conciliación obligatoria. 

Se define si habrá paro de trenes este jueves: reunión clave entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 10 minutos
La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era

Hace 14 minutos
Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría: pocos lo saben

Hace 18 minutos
El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña. 

El bodegón exquisito de Buenos Aires donde la calidad y la cantidad no se negocian

Hace 30 minutos
play

Cómo podría impactar en la economía la postergación del nuevo índice de inflación

Hace 39 minutos