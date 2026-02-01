1 de febrero de 2026 Inicio
El bodegón de Buenos Aires que tiene milanesas enormes y unas papas fritas excelentes

Fundado en 1897, es el segundo bar más antiguo de Buenos Aires y fue declarado Bar Notable.

Por
Sus papas fritas son suves por dentro y crujientes y doradas por fuera. 

Bar Iberia
  • Bar Iberia es reconocido por sus milanesas tamaño XL, sus famosas papas fritas caseras y el tradicional plato de milanesa con spaghetti.
  • Se sitúa en Av. de Mayo 1196, un punto estratégico entre el Congreso de la Nación y la Casa Rosada.
  • Su carta destaca por ofrecer más de 15 variedades de tortilla de papas, desde la clásica hasta versiones con champiñones o salsa blanca.
  • Cuenta con una excelente conectividad mediante las Líneas A y C de subte y varias líneas de colectivo que pasan por la puerta.

En la emblemática intersección de Avenida de Mayo y Salta, se erige un símbolo de la resistencia cultural y el espíritu de la inmigración en Buenos Aires: el Bar Iberia. Fundado en 1897, este Bar Notable no es solo un restaurante, sino una cápsula del tiempo que ha sobrevivido a transformaciones políticas y sociales, consolidándose como el segundo bar más antiguo de la ciudad, solo detrás del Café Tortoni.

Este cambio responde a transformaciones en los hábitos cotidianos y en los espacios disponibles. 
Entrar al Bar Iberia es sumergirse en una atmósfera donde los pisos de granito, las molduras doradas y las mesas de madera cuentan historias de más de un siglo. Tras una pausa a raíz de la pandemia, en 2024 reabrió sus puertas, manteniendo las recetas y sabores que lo hicieron famoso.

Dada su ubicación, es un lugar ideal para un desayuno clásico con medialunas o para una cena después de caminar por el Congreso de la Nación o la Casa Rosada.

Dónde queda Bar Iberia

Bar Iberia

Bar Iberia se encuentra ubicado en Av. de Mayo 1196, lo que permite llegar fácilmente desde cualquier punto de la ciudad. Su ubicación en el corazón de esta importante avenida lo convierte en un punto de parada obligatorio tanto para oficinistas del centro como para turistas que recorren el eje histórico de la ciudad.

Qué puedo pedir en Bar Iberia

La carta de Bar Iberia es un puente entre las recetas de los abuelos españoles y los clásicos del bodegón porteño. En su menú se destaca que ofrece más de 15 tipos de tortilla de papas: clásica, tucumana, de champis y cebolla, verdura y salsa blanca, entre varias opciones más.

BAR IBERIA

En este lugar se sirve un plato muy argentino: milanesa con spaghetti. También hay milanesas tamaño bodegón acompañadas de papas fritas, ideales para compartir. Puede pedirse a la napolitana, a la fugazzeta o estilo americano, con cheddar y bacon. Sus clásicas papas fritas caseras son muy aclamadas en el lugar, suaves por dentro y con un dorado perfecto.

También hay variedad de ensaladas, sándwiches y tablas para compartir. Para finalizar la comida, hay propuestas dulces como Balcarce, Lemon Pie o la clásica Chocotorta. También hay café de especialidad para acompañar la porción de torta o una rica merienda.

Cómo llegar a Bar Iberia

Llegar a Bar Iberia es sencillo a través del transporte público. La estación Avenida de Mayo (Línea C) y la estación Lima (Línea A) del subte te dejan prácticamente en la puerta. Al estar sobre una de las avenidas principales, pasan decenas de líneas de colectivo, incluyendo la 7, 10, 39, 59, 64, 86, 100 y 105.

El viaje en auto puede presentar ciertas dificultades debido al tránsito continuo de la zona y las demoras en los accesos a esa zona de la Ciudad. Además, el estacionamiento es un factor a tener en cuenta.

