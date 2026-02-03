IR A
Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

El actor había ingresado al Sanatorio de Colegiales y debió ser atendido tras descompensarse en su casa.

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia luego de haber sido internado en las últimas horas a causa de una descompensación en su casa. Según confirmó su representante, fue intervenido a causa de apendicitis.

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 
Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

El actor había sentido un malestar durante el fin de semana y debió ingresar de urgencia en el Sanatorio de Colegiales, donde llegó acompañado de su pareja. Un dato no menor es que el actor ingresó en silla de rueda hacia el centro de salud.

Durante las primeras horas de este martes, el representante del ex - Casi Ángeles, Javier Braier, confirmó que fue operado y que ya comenzó su recuperación. “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta”, indicó en diálogo con Teleshow.

Al mismo tiempo, señaló que el lunes en la noche “ya estaba bien” y ahora “se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana (por el miércoles) retomar sus actividades”.

Peter Lanzani

Preocupación por la salud de Peter Lanzani

La noticia de la internación de Peter Lanzani se dio a conocer en las últimas horas cuando el panelista de LAM, Pepe Ochoa, dio a conocer la información: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”.

Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, indicó el periodista. Todo empezó por la mañana y continuó con picos de fiebre. Pero se encuentra estable y bajo estricto control médico a la espera de una resolución médica.

