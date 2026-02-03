La escapada cerca de Buenos Aires que impresiona con sus cascadas de ríos Un destino a dos horas de CABA, perfecto para visitar en el día. Está a 190 kilómetros de distancia, tiene naturaleza, río y cascada para pasar la tarde al aire libre. Por + Seguir en







Salto se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Turismo Provincia de Buenos Aires

Si no querés estar mucho tiempo arriba del auto ni gastar en combustible, las escapadas en el día son una opción confiable.

La Provincia de Buenos Aires tiene varios pueblos, a pocas horas de CABA, perfectos para conocer.

Salto, al norte de la provincia, se fundó en 1866 y creció con la venida del ferrocarril.

Su río y cascadas se pueden combinar con recorridas a pie por el pueblo rural. Las escapadas en el día pueden ser suficientes para renovarse y volver con una nueva perspectiva. A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen varios pueblos con pocos habitantes y tranquilidad garantizada para distenderse y disfrutar.

Estos destinos de Buenos Aires ofrecen contacto con paisajes naturales, como campos, ríos o bosques, donde se puede descansar y recargar energía. Ideal para quienes buscan aprovechar el fin de semana lejos del ruido de la ciudad sin recorrer largas distancias.

A dos horas de CABA, Salto combina la vida tradicional de pueblo chico con un espectáculo natural inesperado: las cascadas del río homónimo. Los sonidos sutiles del agua fluyendo, más el aroma fresco de praderas, son la combinación perfecta en un recorrido que combina caminatas por senderos y contemplación profunda.

Salto.PBA Salto, Provincia de Buenos Aires Turismo de la Provincia de Buenos Aires Dónde queda Salto La localidad se ubica en una zona pampeana, al norte de la provincia de Buenos Aires. El clima templado y su río le dan una identidad que estimula el descanso, por la posibilidad de sentarse en la orilla a compartir unos mates.

La localidad de Salto se fundó en 1866, en plena expansión del ferrocarril y la producción agropecuaria. Tiene 30.000 habitantes, con un ritmo de vida calmo y poco tránsito recorriendo sus calles.