La escapada cerca de Buenos Aires que impresiona con sus cascadas de ríos

Salto se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
Turismo Provincia de Buenos Aires
Si no querés estar mucho tiempo arriba del auto ni gastar en combustible, las escapadas en el día son una opción confiable.
La Provincia de Buenos Aires tiene varios pueblos, a pocas horas de CABA, perfectos para conocer.
Salto, al norte de la provincia, se fundó en 1866 y creció con la venida del ferrocarril.
Su río y cascadas se pueden combinar con recorridas a pie por el pueblo rural.
Las escapadas en el día pueden ser suficientes para renovarse y volver con una nueva perspectiva. A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen varios pueblos con pocos habitantes y tranquilidad garantizada para distenderse y disfrutar.
Estos destinos de Buenos Aires ofrecen contacto con paisajes naturales, como campos, ríos o bosques, donde se puede descansar y recargar energía. Ideal para quienes buscan aprovechar el fin de semana lejos del ruido de la ciudad sin recorrer largas distancias.
A dos horas de CABA, Salto combina la vida tradicional de pueblo chico con un espectáculo natural inesperado: las cascadas del río homónimo. Los sonidos sutiles del agua fluyendo, más el aroma fresco de praderas, son la combinación perfecta en un recorrido que combina caminatas por senderos y contemplación profunda.
Dónde queda Salto
La localidad se ubica en una zona pampeana, al norte de la provincia de Buenos Aires. El clima templado y su río le dan una identidad que estimula el descanso, por la posibilidad de sentarse en la orilla a compartir unos mates.
La localidad de Salto se fundó en 1866, en plena expansión del ferrocarril y la producción agropecuaria. Tiene 30.000 habitantes, con un ritmo de vida calmo y poco tránsito recorriendo sus calles.
Qué puedo hacer en Salto
Caminata por los caminos y senderos de tierra y ripio. Ideal para conocer a pie o en bicicleta, permitiéndose frenar y bajar la velocidad para embeberse del lugar.
Contemplación de las cascadas del río Salto. Luego de atravesar caminos de praderas y vegetación autóctona, las caídas de agua se descubren sin prisa, en una postal perfecta para fotos y momentos de reflexión.
Visita al monumento a Pancho Sierra, curandero icónico de la localidad; y paso por el Museo Rincón de Historia, preparado con información sobre la construcción de la ciudad y la tradición rural.
Cómo llegar a Salto
Para llegar a la localidad desde la Ciudad de Buenos Aires, existen varias opciones: una ruta directa y rápida es en auto. Hay que salir por Acceso Oeste, tomar la Ruta Nacional 7 y empalmar con la Ruta Provincial 47 a la altura de Luján. Luego, continuar hasta San Andrés de Giles, donde se gira hacia la Ruta Provincial 191 y se continúa por ella hasta llegar a Salto. El camino dura 2 horas y 24 minutos.
Sin auto, el recorrido comienza en la Terminal de Ómnibus de Retiro, Liniers o Dellepiane en CABA, con micros de larga distancia de empresas que operan salidas diarias por esta ruta. El recorrido dura entre 3 y 4 horas.