La escapada cerca de Buenos Aires que impresiona con sus cascadas de ríos

Un destino a dos horas de CABA, perfecto para visitar en el día. Está a 190 kilómetros de distancia, tiene naturaleza, río y cascada para pasar la tarde al aire libre.

Por
Salto se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

Turismo Provincia de Buenos Aires
  • Si no querés estar mucho tiempo arriba del auto ni gastar en combustible, las escapadas en el día son una opción confiable.
  • La Provincia de Buenos Aires tiene varios pueblos, a pocas horas de CABA, perfectos para conocer.
  • Salto, al norte de la provincia, se fundó en 1866 y creció con la venida del ferrocarril.
  • Su río y cascadas se pueden combinar con recorridas a pie por el pueblo rural.

Las escapadas en el día pueden ser suficientes para renovarse y volver con una nueva perspectiva. A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existen varios pueblos con pocos habitantes y tranquilidad garantizada para distenderse y disfrutar.

19 de Abril está ubicado junto al arroyo Chafalote.
Estos destinos de Buenos Aires ofrecen contacto con paisajes naturales, como campos, ríos o bosques, donde se puede descansar y recargar energía. Ideal para quienes buscan aprovechar el fin de semana lejos del ruido de la ciudad sin recorrer largas distancias.

A dos horas de CABA, Salto combina la vida tradicional de pueblo chico con un espectáculo natural inesperado: las cascadas del río homónimo. Los sonidos sutiles del agua fluyendo, más el aroma fresco de praderas, son la combinación perfecta en un recorrido que combina caminatas por senderos y contemplación profunda.

Salto.PBA
Salto, Provincia de Buenos Aires

Dónde queda Salto

La localidad se ubica en una zona pampeana, al norte de la provincia de Buenos Aires. El clima templado y su río le dan una identidad que estimula el descanso, por la posibilidad de sentarse en la orilla a compartir unos mates.

La localidad de Salto se fundó en 1866, en plena expansión del ferrocarril y la producción agropecuaria. Tiene 30.000 habitantes, con un ritmo de vida calmo y poco tránsito recorriendo sus calles.

Qué puedo hacer en Salto

  • Caminata por los caminos y senderos de tierra y ripio. Ideal para conocer a pie o en bicicleta, permitiéndose frenar y bajar la velocidad para embeberse del lugar.
  • Contemplación de las cascadas del río Salto. Luego de atravesar caminos de praderas y vegetación autóctona, las caídas de agua se descubren sin prisa, en una postal perfecta para fotos y momentos de reflexión.
  • Visita al monumento a Pancho Sierra, curandero icónico de la localidad; y paso por el Museo Rincón de Historia, preparado con información sobre la construcción de la ciudad y la tradición rural.

Cómo llegar a Salto

Para llegar a la localidad desde la Ciudad de Buenos Aires, existen varias opciones: una ruta directa y rápida es en auto. Hay que salir por Acceso Oeste, tomar la Ruta Nacional 7 y empalmar con la Ruta Provincial 47 a la altura de Luján. Luego, continuar hasta San Andrés de Giles, donde se gira hacia la Ruta Provincial 191 y se continúa por ella hasta llegar a Salto. El camino dura 2 horas y 24 minutos.

Sin auto, el recorrido comienza en la Terminal de Ómnibus de Retiro, Liniers o Dellepiane en CABA, con micros de larga distancia de empresas que operan salidas diarias por esta ruta. El recorrido dura entre 3 y 4 horas.

