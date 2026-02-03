Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, tuvo que ser reanimado con desfibrilador y, después de un largo tratamiento, regresó a la institución. Fue aplaudido por sus compañeros al grito de "dale campeón". Por + Seguir en







Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador Redes sociales

Luego del dramático momento en el que el arquero de Deportivo Madryn sufrió muerte súbita durante un partido y luego fue reanimado con desfibrilador, el arquero Mauricio Nievas regresó al club y fue recibido a los aplausos por sus compañeros al ritmo de “dale campeón”.

La rápida reacción del personal médico y el uso del DEA fueron claves para salvarle la vida al jugador. Después del episodio, fue estabilizado en el campo de juego y fue llevado al Hospital Favaloro, donde los médicos determinaron que debía someterse a una cirugía cardiovascular de alta complejidad para tratar las complicaciones detectadas.

El coordinador médico de la institución, Marcelo Ballari, brindó detalles sobre el procedimiento: “Se le practicó un doble bypass coronario y se le implantó un marcapasos con cardiodesfibrilador”. Según explicó el profesional, la intervención fue necesaria debido al grave Deterioro y la obstrucción de una de las arterias coronarias del futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2018700367555334367&partner=&hide_thread=false Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, sufrió muerte súbita durante un entrenamiento y fue reanimado con desfibrilador.



Hoy, después de un mes de tratamiento, regresó al club y sus compañeros lo recibieron al grito de “DALE CAMPEÓN”.



Uf. pic.twitter.com/oSsemX5cWw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 3, 2026 Si bien la operación se desarrolló con éxito, los especialistas aún trabajan para determinar con precisión el origen de la patología en un deportista de tan corta edad. “Fue todo muy rápido. Todavía resta establecer la causa de la obstrucción arterial, ya que no contamos con un diagnóstico definitivo”, señaló Ballari.

Por el momento, el foco está puesto en la recuperación integral del jugador. La colocación del cardiodesfibrilador representa una medida clave para resguardar su salud a futuro y, en medio de las buenas noticias, volvió al club y fue felicitado.