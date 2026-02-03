3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Mauricio Nievas, arquero de Deportivo Madryn, tuvo que ser reanimado con desfibrilador y, después de un largo tratamiento, regresó a la institución. Fue aplaudido por sus compañeros al grito de "dale campeón".

Por
Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Redes sociales

Luego del dramático momento en el que el arquero de Deportivo Madryn sufrió muerte súbita durante un partido y luego fue reanimado con desfibrilador, el arquero Mauricio Nievas regresó al club y fue recibido a los aplausos por sus compañeros al ritmo de “dale campeón”.

El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.
Te puede interesar:

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

La rápida reacción del personal médico y el uso del DEA fueron claves para salvarle la vida al jugador. Después del episodio, fue estabilizado en el campo de juego y fue llevado al Hospital Favaloro, donde los médicos determinaron que debía someterse a una cirugía cardiovascular de alta complejidad para tratar las complicaciones detectadas.

El coordinador médico de la institución, Marcelo Ballari, brindó detalles sobre el procedimiento: “Se le practicó un doble bypass coronario y se le implantó un marcapasos con cardiodesfibrilador”. Según explicó el profesional, la intervención fue necesaria debido al grave Deterioro y la obstrucción de una de las arterias coronarias del futbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2018700367555334367&partner=&hide_thread=false

Si bien la operación se desarrolló con éxito, los especialistas aún trabajan para determinar con precisión el origen de la patología en un deportista de tan corta edad. “Fue todo muy rápido. Todavía resta establecer la causa de la obstrucción arterial, ya que no contamos con un diagnóstico definitivo”, señaló Ballari.

Por el momento, el foco está puesto en la recuperación integral del jugador. La colocación del cardiodesfibrilador representa una medida clave para resguardar su salud a futuro y, en medio de las buenas noticias, volvió al club y fue felicitado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

betis confirmo la lesion de lo celso y preocupa a scaloni: ¿llega a la finalissima?

Betis confirmó la lesión de Lo Celso y preocupa a Scaloni: ¿llega a la Finalissima?

Lautaro Martínez y Messi son capitanes de sus respectivos equipos.

Messi cobra 20 millones en Inter Miami: cuál es el sueldo de Lautaro Martínez en Inter de Milán

Paulo Dybala y su look para las redes. 

Paulo Dybala sorprendió con su look y se puso una prenda que parecía que ya no se usaba más

La Selección argentina afrontará el Mundial 2026.

Incertidumbre en la Selección argentina: la AFA todavía no programó amistosos antes del Mundial

La distancia de su familia y el los cambios en su carrera deportiva hicieron visible un malestar difícil de ignorar.

El ex River y San Lorenzo que abrió su corazón para hablar sobre la depresión que sufrió: "Tomaba vino para dormir"

Ángel Di María.

Di María impuso moda con una bermuda de jean ancha ideal para el verano 2026

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

Mauricio Nievas tuvo que ser reanimado con desfibrilador

Sufrió un evento de muerte súbita en un entrenamiento, se salvó y ahora volvió al club: el emotivo recibimiento

Hace 13 minutos
El seleccionado argentino ya conoce el cronograma.

Mundial de rugby: Los Pumas ya tienen rivales para la fase de grupos

Hace 15 minutos
El buscador volvió a mostrar los resultados de la Liga Profesional.

Google volvió a mostrar los resultados del fútbol argentino: el motivo del cambio de postura

Hace 21 minutos
Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 28 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: Fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 31 minutos