2 de mayo de 2026 Inicio
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Advierten por la situación de los comedores en la era Javier Milei: "En los barrios hay tristeza y las ollas están vacías"

En el marco del plan motosierra que lleva adelante el Gobierno, referentes sociales hicieron una olla popular afuera del Congreso para denunciar el fenómeno del hambre entre la clase trabajadora y los nuevos desempleados. "Se acercan con vergüenza a buscar un plato de comida", expusieron.

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Advierten por la situación de los comedores en la era Javier Milei: En los barrios hay tristeza y las ollas están vacías
Los ollas populares tienen a desempleados en sus filas por un plato de comida.

Los ollas populares tienen a desempleados en sus filas por un plato de comida.

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Militantes sociales denunciaron la emergencia alimentaria en los hogares de las familias pobres y los trabajadores desempleados por el ajuste del Gobierno.. Esta semana montaron una olla popular y abrazo al Congreso para denunciar la crisis, mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentaba su informe de gestión adentro de la Cámara de Diputados.

Milei compartió un video donde se lo ve construyendo al país con bloques de juguete. 
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El diagnóstico de las mujeres que están en los comedores de los barrios es tajante: "Tenemos que hacer malabares para llenar las ollas. Las familias vienen con tristeza y dolor.

Lucía, Viviana y Silvia, hablaron en La voz de la calle, en C5N, explicaron el impacto de la recesión y el desempleo en este último año. Quienes van a los comedores barriales ya no son los sectores históricamente postergados sino que el hambre alcanzó a la clase trabajadora.

"Hoy por hoy, en los barrios viene la familia del trabajador con su tupper. Vienen con vergüenza porque es gente desempleada que trabajó toda su vida", destacaron.

Apuntaron a Javier Milei que las trató de "gerentes de la pobreza" y opinaron sobre las mujeres que luchan ante la "crueldad" del Gobierno. Insistieron en su rol como generadoras de puestos de trabajo y no sólo de asistencia: “Nosotras no somos gerentes de la pobreza. Demostramos que podemos darle trabajo a las compañeras”.

Las referentes de los barrios fueron contundentes al comparar su situación actual con el pasado cercano. "Queremos el salario digno que teníamos hasta que llegó Javier Milei”, detallaron en el piso de C5N.

La exigencia a Capital Humano por los planes

Mientras el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, reempadronó a los beneficiarios de los planes como el Volver la Trabajo, las militantes sociales advirtieron que el Gobierno está dejando a miles de personas en el camino. "Capital 'inhumano´apeló a los 13 fallos en los que le pedíamos que nos de la comida de los comedores. Hoy el guiso es abastecido por el municipio que nos da los alimentos fresco. Cada vez es más la gente que va", recordó Silvia, una cocinera de una olla popular del Conurbano bonaerense.

En este sentido, reclamaron que la funcionaria cumpla con la ley y les devuelva los montos de 78 mil pesos del plan que el Gobierno les quitó y la Justicia ordenó que se regularice.

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