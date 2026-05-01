Un informe de Manuel Adorni detectó gastos insólitos con tarjetas corporativas de una firma estatal

Una auditoría de gestión de Manuel Adorni desnudó consumos millonarios en peluquerías, servicios de playa y free shops internacionales. Tras la noticia, el Gobierno nacional dispuso la suspensión de los plásticos.

El último reporte de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso reveló una serie de gastos irregulares en Nucleoeléctrica Argentina S.A. Los consumos incluyen desde hoteles de lujo hasta peluquerías y ferreterías, financiados íntegramente con tarjetas corporativas. La Casa Rosada ordenó la baja de esos plásticos y controlará la administración de los recursos estatales.

La auditoría detalló extracciones de efectivo por más de $56 millones y compras en tiendas deportivas del exterior por montos muy altos. El documento oficial también identificó pagos en balnearios de Valencia y múltiples reservas mediante la plataforma Airbnb durante el año pasado. Juan Martín Campos, actual titular de la compañía energética, subrayó que ejecutaron los procedimientos correspondientes para recuperar el dinero.

Demian Reidel, exdirector de la entidad, quien renunció por supuestos sobreprecios y otras faltas, salió al cruce de las acusaciones a través de sus redes sociales y remarcó que los resúmenes de tarjeta corporativa "no muestran ningún gasto personal". "Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa", señaló, pero no desmintió que los movimientos existieran bajo su mandato en la entidad.

La empresa opera las centrales Atucha I, II y Embalse bajo la supervisión directa del Ministerio de Economía de la Nación. Actualmente, l a firma estatal atraviesa un proceso de privatización parcial que contempla la venta del 44% de su paquete accionario. Este escándalo por sobreprecios y licitaciones dudosas acelera la reconfiguración interna que impulsa el Poder Ejecutivo nacional.

La Justicia investiga un contrato que sufrió un incremento patrimonial sospechoso de u$s600.000 a u$s7.000.000. Este desfasaje presupuestario provocó la salida de Reidel en febrero, asediado por críticas sindicales y sospechas de manejos de fondos irregulares. El Gobierno intenta ahora separar las funciones operativas de los gastos de representación para evitar nuevos casos de corrupción.

Manuel Adorni: "Jamás voy a ceder ante las presiones"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la causa que afronta por presunto enriquecimiento ilícito y lo dejó en claro: “No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros”. Además, consideró que las denuncias no tienen sustento alguno.

La Justicia lo investiga por la adquisición de propiedades en el país y por los viajes a Uruguay y Aruba. El miércoles enfrentó las acusaciones en el Congreso en su informe de gestión y negó todo. “La causa no va a prosperar, no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia”, indicó en una entrevista con Luis Gasulla en El Observador.

Adorni en el Congreso Manuel Adorni en el cuarto intermedio durante la sesión informativa en el Congreso. Redes sociales

También negó ser propietario de una cuenta offshore en el exterior en sociedad con su amigo, el periodista Marcelo Grandío: “No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente”.