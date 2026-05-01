2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Un informe de Manuel Adorni detectó gastos insólitos con tarjetas corporativas de una firma estatal

Una auditoría de gestión de Manuel Adorni desnudó consumos millonarios en peluquerías, servicios de playa y free shops internacionales. Tras la noticia, el Gobierno nacional dispuso la suspensión de los plásticos.

Por
Un documento de control sobre Manuel Adorni reveló distintos gastos con tarjetas corporativas de una empresa estatal. 

Un documento de control sobre Manuel Adorni reveló distintos gastos con tarjetas corporativas de una empresa estatal. 

Redes sociales

El último reporte de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso reveló una serie de gastos irregulares en Nucleoeléctrica Argentina S.A. Los consumos incluyen desde hoteles de lujo hasta peluquerías y ferreterías, financiados íntegramente con tarjetas corporativas. La Casa Rosada ordenó la baja de esos plásticos y controlará la administración de los recursos estatales.

El funcionario expuso esta semana en Diputados.
Te puede interesar:

Adorni: "No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones"

La auditoría detalló extracciones de efectivo por más de $56 millones y compras en tiendas deportivas del exterior por montos muy altos. El documento oficial también identificó pagos en balnearios de Valencia y múltiples reservas mediante la plataforma Airbnb durante el año pasado. Juan Martín Campos, actual titular de la compañía energética, subrayó que ejecutaron los procedimientos correspondientes para recuperar el dinero.

Demian Reidel, exdirector de la entidad, quien renunció por supuestos sobreprecios y otras faltas, salió al cruce de las acusaciones a través de sus redes sociales y remarcó que los resúmenes de tarjeta corporativa "no muestran ningún gasto personal". "Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa", señaló, pero no desmintió que los movimientos existieran bajo su mandato en la entidad.

La empresa opera las centrales Atucha I, II y Embalse bajo la supervisión directa del Ministerio de Economía de la Nación. Actualmente, la firma estatal atraviesa un proceso de privatización parcial que contempla la venta del 44% de su paquete accionario. Este escándalo por sobreprecios y licitaciones dudosas acelera la reconfiguración interna que impulsa el Poder Ejecutivo nacional.

NucleoelectricaArgentina

La Justicia investiga un contrato que sufrió un incremento patrimonial sospechoso de u$s600.000 a u$s7.000.000. Este desfasaje presupuestario provocó la salida de Reidel en febrero, asediado por críticas sindicales y sospechas de manejos de fondos irregulares. El Gobierno intenta ahora separar las funciones operativas de los gastos de representación para evitar nuevos casos de corrupción.

Manuel Adorni: "Jamás voy a ceder ante las presiones"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse a la causa que afronta por presunto enriquecimiento ilícito y lo dejó en claro: “No voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones, ni el Presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros”. Además, consideró que las denuncias no tienen sustento alguno.

La Justicia lo investiga por la adquisición de propiedades en el país y por los viajes a Uruguay y Aruba. El miércoles enfrentó las acusaciones en el Congreso en su informe de gestión y negó todo. “La causa no va a prosperar, no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia”, indicó en una entrevista con Luis Gasulla en El Observador.

Adorni en el Congreso
Manuel Adorni en el cuarto intermedio durante la sesión informativa en el Congreso.

Manuel Adorni en el cuarto intermedio durante la sesión informativa en el Congreso.

También negó ser propietario de una cuenta offshore en el exterior en sociedad con su amigo, el periodista Marcelo Grandío: “No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandío, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adorni regresa a las conferencias de prensa. 

El Gobierno reabrirá la sala de periodistas de Casa Rosada: Adorni dará una conferencia de prensa

play

Germán Martínez calificó como un "desastre" el informe de gestión de Adorni en Diputados

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

Durante más de seis horas, Manuel Adorni evadió las preguntas sobre su escándalo. 

Entre el control y el guion: el detrás de escena del informe de Adorni en Diputados

Alejada de cargos formales, Elisa Carrió ataca desde X. 

El irónico posteo de Elisa Carrió: "Pobrecito Adorni..."

Axel Kicillof acompañó a intendentes a presentar un reclamo a la sede de Capital Humano. 

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni: "Está montando un show"

Rating Cero

Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.
play

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

La artista habría firmado el mejor acuerdo económico en la historia del reality en Argentina. 

Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano: los detalles médicos y el contrato millonario

Los rumores de la ruptura entre la modelo y el piloto surgieron del ámbito del TC.

Nicole Neumann y Manu Urcera estarían separados: los detalles de la crisis tras el nacimiento de Cruz

Juli Poggio respondió a un odontólogo que criticó su dentadura tras los Martín Fierro de la Moda. 

Juli Poggio se plantó y respondió con todo a las críticas por su llamativo cambio estético

La pareja de actores formaron un vínculo inseparable hasta la muerte de la actriz.

Arturo Puig recordó a Selva Alemán en su cumpleaños con un emotivo mensaje: "Te amo con toda mi alma"

El inmueble se convirtió en un sitio turístico para los fanáticos de la serie.

El Encargado: dónde está y cómo es el lujoso edificio donde transcurre la serie de Guillermo Francella

últimas noticias

Lucia Karg, de 29 años, agonizó 34 días tras la explosión en Villaguay.

Tragedia en Entre Ríos: murió la joven que sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo tras la explosión de un resto bar

Hace 1 hora
Un documento de control sobre Manuel Adorni reveló distintos gastos con tarjetas corporativas de una empresa estatal. 

Un informe de Adorni detectó gastos insólitos con tarjetas corporativas de una firma estatal

Hace 2 horas
Será la 16ª vez que el líder libertario visite EEUU durante su gestión.

Milei regresa a Estados Unidos: participará de un foro internacional con líderes y empresarios

Hace 2 horas
play
Bravo, Franco, felicitó Briatore, dueño de Alpine, al piloto argentino.

Colapinto se mostró ilusionado tras el 8º puesto en la qualy para la Sprint de Miami: "Siento que encontramos el rumbo"

Hace 3 horas
play
Las mediáticas comparten la terna con Georgina Barbarossa entre otras figuras.

Moria Casán cruzó a Wanda Nara por los Martín Fierro: "Tiene un programa grabado"

Hace 4 horas