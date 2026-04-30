Javier Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar Argentino

El presidente Javier Milei visitó este jueves los portaaviones estadounidenses USS Nimitz que realizaron una serie de ejercicios navales Passex 2026 junto a buques de la Armada argentina en las aguas de Mar del Plata. Pasadas las 10, el mandatario arribó al lugar junto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes fueron recibidos por el Comandante del unidad de la Marina de Estados Unidos, Capitán Joseph J. Furco junto al embajador Peter Lamelas.
En un nuevo gesto de alineamiento geopolítico del Gobierno a la administración de Donald Trump, el mandatario se trasladó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense hacia la cubierta del portaaviones, para realizar luego un primer recorrido formal y visualizar una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.
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Dichas actividades fueron autorizadas por el Gobierno vía la firma del Decreto 264/2026 y tienen como objetivo el fortalecimiento de la interoperabilidad entre Estados Unidos y Argentina, además de optimizar el manejo de las tripulaciones locales.
De la jornada también formaron parte el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. Mientras que por parte del buque USS Nimitz se encuentran los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, el suboficial primero Jorge Ortiz; quienes participan en la planificación de las tácticas y procedimientos comunes.
Cómo es el portaaviones USS Nimitz que se subió Javier Milei
El USS Nimitz (CVN-68) es una de los portaaviones de propulsión nuclear más antiguo e importantes de la Armada de los Estados Unidos. Se trata de un buque con una capacidad operativa autónoma gracias a la presencia de sus dos reactores nucleares.
La unidad naval posee una eslora de 333 metros con un capacidad para operar de hasta 90 aeronaves y una dotación superior a los 5.000 tripulantes.
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Así es el portaaviones USS Nimitz de los Estados Unidos.