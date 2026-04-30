Javier Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar Argentino El jefe de Estado participó de los ejercicios navales Passex 2026 junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes fueron recibidos por el Comandante del unidad de la Marina de Estados Unidos, Capitán Joseph J. Furco junto al embajador Peter Lamelas. Por + Seguir en







Javier Milei arribó al portaaviones cerca de las 10 de la mañana. Fuerzas Armadas

El presidente Javier Milei visitó este jueves los portaaviones estadounidenses USS Nimitz que realizaron una serie de ejercicios navales Passex 2026 junto a buques de la Armada argentina en las aguas de Mar del Plata. Pasadas las 10, el mandatario arribó al lugar junto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes fueron recibidos por el Comandante del unidad de la Marina de Estados Unidos, Capitán Joseph J. Furco junto al embajador Peter Lamelas.

En un nuevo gesto de alineamiento geopolítico del Gobierno a la administración de Donald Trump, el mandatario se trasladó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense hacia la cubierta del portaaviones, para realizar luego un primer recorrido formal y visualizar una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FAArgentinas/status/2049861183453151301&partner=&hide_thread=false | El Presidente de la Nación ya se encuentra en el Portaaviones USS Nimitz



El Presidente de la Nación, Javier Milei; junto al Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti; el Jefe del… pic.twitter.com/uCAQiKLU8o — Fuerzas Armadas Argentinas (@FAArgentinas) April 30, 2026 Dichas actividades fueron autorizadas por el Gobierno vía la firma del Decreto 264/2026 y tienen como objetivo el fortalecimiento de la interoperabilidad entre Estados Unidos y Argentina, además de optimizar el manejo de las tripulaciones locales.

De la jornada también formaron parte el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. Mientras que por parte del buque USS Nimitz se encuentran los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, el suboficial primero Jorge Ortiz; quienes participan en la planificación de las tácticas y procedimientos comunes.

Cómo es el portaaviones USS Nimitz que se subió Javier Milei El USS Nimitz (CVN-68) es una de los portaaviones de propulsión nuclear más antiguo e importantes de la Armada de los Estados Unidos. Se trata de un buque con una capacidad operativa autónoma gracias a la presencia de sus dos reactores nucleares.