El video que compartió Javier Milei por el Día del Trabajador: "Al que trabajó para reconstruir al país"

El mandatario publicó el material audiovisual, donde se lo ve caracterizado como una figura de Playmobil que construye bloque a bloque al país. "Feliz día presidente Javier Milei", cierra la dedicatoria del clip.

En medio de la crisis económica que afecta al país, el presidente Javier Milei publicó un video por el Día del Trabajador en sus redes sociales en el que elogian su trabajo y se lo ve caracterizado como una figura de Playmobil que construye bloque a bloque la Argentina. "Al que trabajó para reconstruir al país" , cierra la dedicatoria del clip.

El presidente publicó el video en su cuenta oficial de X, al que acompañó con la leyenda "MAGA! VLLC!", en referencia a "Make Argentina Great Again" y "Viva La Libertad Carajo".

El clip no está dirigido a los trabajadores sino al mismo Presidente, donde se lo ve construyendo con bloques blancos y celestes al país, en cada uno de ellos marca algunas características de su Gobierno como: el superávit fiscal, más libertad, apertura económica, reforma laboral, menos ministerios, baja de inflación y fin de los piquetes .

El video llega después de la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el Congreso, medio de denuncias e investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito .

Y luego del discurso de Milei en la Expo EFI 2026, donde defendió el ajuste fiscal de su Gobierno, valuado en u$s100.000 millones, argumentando que el mismo no es recesivo ni genera pobres porque "cae donde tiene que recaer", que es el sector público. Según su visión, este proceso permite devolver recursos a los ciudadanos y financiar al sector privado.

Según un informe Fundar, desde que asumió Milei se perdieron 24.180 empresas, un 4,7% del total, representa "la peor caída en los primeros 26 meses de un gobierno". Además, desde el Centro de Economía y Política Argentina detallaron que se registró una caída significativa en el empleo registrado privado, en números representa cerca de 290 mil trabajadores.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

La tasa de desempleo del 7,5% registrada en el cierre de 2025 impulsa un cambio profundo en el mercado ocupacional argentino. Ante la retracción de las vacantes en el sector privado, el uso de plataformas digitales de transporte y delivery surge como el principal sustento para miles de familias.

Los datos del sector indican que la actividad ya involucra a más de un millón de personas en todo el país. Este universo laboral se compone de aproximadamente 900 mil conductores y 200 mil repartidores vinculados a firmas como Uber, Rappi, PedidosYa, Didi y Cabify.

La secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), Belén D’Ambrosio, advirtió al medio Chequeado que el crecimiento es “exponencial” y está directamente vinculado con la pérdida de empleo formal y la necesidad de sumar ingresos. Compañías como Cabify y Rappi confirmaron aumentos de hasta el 38% en su nómina de usuarios activos durante el último año.

La dinámica del servicio exige jornadas laborales de alta intensidad para alcanzar un piso de rentabilidad. “Trabajamos entre 10 y 12 horas diarias, seis días por semana, con ingresos cercanos a $1,3 millones”, explicó D’Ambrosio. Un informe complementario señala que un repartidor requiere finalizar 454 pedidos mensuales para solventar el costo de vida básico.

El perfil de los choferes muestra una tendencia marcada hacia el pluriempleo, con un 60% de trabajadores que posee otra ocupación en paralelo. La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%, junto a una alta proporción de profesionales con estudios superiores.

El auge de este modelo expone una tensión estructural entre la flexibilidad de horarios y la falta de protección social. Las aplicaciones funcionan como una válvula de escape frente a la crisis, aunque el esquema traslada los riesgos y los costos de mantenimiento de los vehículos a los propios trabajadores.