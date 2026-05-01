Javier Milei regresa a Estados Unidos: participará de un foro internacional con líderes y empresarios

Se trata de la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, a la que ya asistió en 2024. El mandatario viajará por cuarta vez en lo que va del año al país norteamericano.

El presidente Javier Milei disertará el próximo miércoles 6 de mayo en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro internacional que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de las políticas públicas, en Los Ángeles, en lo que se convertirá en su cuarto viaje del año a Estados Unidos.

El mandatario volverá a ser parte, como en el 2024, de la conferencia del think thank internacional y, según trascendió, estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford . Si bien aún no fue precisada oficialmente la fecha de llegada de la comitiva argentina, la exposición del Presidente ya figura dentro de la agenda del evento.

El evento dará inicio el domingo 3 de mayo y el miércoles (6) será el turno del presidente Milei para tomar la palabra en la conferencia , que este año tiene por lema: “Liderando en una nueva era” . El foro reúne a dirigentes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel global. A lo largo de sus distintas ediciones, el evento contó con la participación de figuras internacionales como Bill Clinton , Kristalina Georgieva , Jensen Huang y la reina Rania de Jordania , entre otros.

En mayo de 2024, el Presidente ya había expuesto ante ese mismo auditorio durante la 27ª edición del encuentro, donde sostuvo que “Argentina tiene todas las condiciones para convertirse en la nueva meca de Occidente” y llamó a los empresarios presentes a apostar por el país. En esa visita estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el entonces jefe de Gabinete , Nicolás Posse ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y quien en ese momento se desempeñaba como embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

Un año después, el mandatario también mantuvo una breve actividad vinculada al Instituto Milken, donde expuso ante representantes de compañías y entidades financieras como Chevron, JP Morgan, PIMCO, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, Globant y la Fundación Reagan, entre otras.

El regreso a Estados Unidos del mandatario será el cuarto viaje del año a suelo norteamericano. El primero fue a Washington, el 19 de febrero, para la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump. Luego, estuvo en Miami, el 8 de marzo para la cumbre “Escudo de las Américas” con once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca; y la última visita fue a Nueva York, del 9 al 11 de marzo, donde inauguró la Argentina Week 2026, un encuentro organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a las entidades financieras JPMorgan y Bank of America para reunir a empresarios, banqueros e inversores con gobernadores y funcionarios argentinos.

milken institute milei El presidente Milei ya participó del think tank del Institute Milken en 2024.

Javier Milei visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar Argentino

El presidente Javier Milei visitó este jueves los portaaviones estadounidenses USS Nimitz que realizaron una serie de ejercicios navales Passex 2026 junto a buques de la Armada argentina en las aguas de Mar del Plata. Pasadas las 10, el mandatario arribó al lugar junto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes fueron recibidos por el Comandante del unidad de la Marina de Estados Unidos, Capitán Joseph J. Furco junto al embajador Peter Lamelas.

En un nuevo gesto de alineamiento geopolítico del Gobierno a la administración de Donald Trump, el mandatario se trasladó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense hacia la cubierta del portaaviones, para realizar luego un primer recorrido formal y visualizar una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FAArgentinas/status/2049861183453151301?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2049861183453151301%7Ctwgr%5E2f7d92ddcfa9e74f77362720a6fc5b3b61dedfb3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fpolitica%2Fjavier-milei-visita-portaaviones-estados-unidos-mar-argentino-jueves-30-abril-2026&partner=&hide_thread=false | El Presidente de la Nación ya se encuentra en el Portaaviones USS Nimitz



El Presidente de la Nación, Javier Milei; junto al Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas; el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti; el Jefe del… pic.twitter.com/uCAQiKLU8o — Fuerzas Armadas Argentinas | (NO OFICIAL) (@FAArgentinas) April 30, 2026

Dichas actividades fueron autorizadas por el Gobierno vía la firma del Decreto 264/2026 y tienen como objetivo el fortalecimiento de la interoperabilidad entre Estados Unidos y Argentina, además de optimizar el manejo de las tripulaciones locales.

De la jornada también formaron parte el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. Mientras que por parte del buque USS Nimitz se encuentran los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, el suboficial primero Jorge Ortiz; quienes participan en la planificación de las tácticas y procedimientos comunes.