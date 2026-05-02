2 de mayo de 2026 Inicio
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Murió Roque Avallay, ídolo de Huracán y goleador en el fútbol argentino

El histórico delantero mendocino falleció este sábado y dejó una huella imborrable en el fútbol nacional. Pieza fundamental del inolvidable Huracán campeón de 1973 de César Menotti, tuvo una trayectoria marcada por el gol y la nobleza en clubes como Independiente, Newell's y Racing.

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Roque Avallay jugó en Racing

Roque Avallay jugó en Racing, Independiente, pero su lugar en el mundo fue Huracán.

El fútbol argentino recibió este sábado triste noticia del fallecimiento de Roque Avallay, un histórico delantero que murió a los 80 años. El mendocino dejó una huella en el deporte nacional, donde inició sus páginas de gloria en el Independiente campeón de la Copa Libertadores de 1965, pero tocó el cielo en uno de los equipos más emblemáticos del fútbol argentino: el Huracán campeón de 1973 de César Luis Menotti.

El futbolista tenía 40 años.
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Máximo exponente del gol en las décadas de los 60 y 70, su nombre quedó grabado a fuego en la historia del Globo, donde fue el artillero titular del mítico equipo campeón del Metropolitano 1973. La hinchada de Parque Patricios lo inmortalizó con el popular cantito: “Globo toque, Globo toque, que los goles los hace el Roque”, celebrando su capacidad para definir en una delantera de ensueño junto a René Houseman, Miguel Brindisi, Carlos Babington y Omar Larrosa. En el Palacio Tomás Adolfo Ducó es considerado una leyenda eterna por su aporte a la única estrella profesional del club en la era moderna.

Nacido en San Rafael, Mendoza, Avallay dio sus primeros pasos en Deportivo Maipú, donde rápidamente mostró algo distinto: olfato de gol, carácter y una facilidad natural para definir. Allí explotó como goleador (llegó a meter 20 tantos en un torneo) y llamó la atención del fútbol grande, en una época donde dar el salto desde el interior no era nada sencillo.

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Avallay y la camiseta del Rojo, en uno de sus primeros pasos por el f&uacute;tbol grande de la Argentina.

Avallay y la camiseta del Rojo, en uno de sus primeros pasos por el fútbol grande de la Argentina.

Su primera gran escala en la elite fue Independiente, club con el que se consagró bicampeón de América en 1965. De su paso por el "Rojo" se recuerda una anécdota insólita y dramática: durante un duelo de semifinales contra Boca por la Libertadores, saltó a cabecear una pelota y terminó cayendo dentro del foso perimetral del estadio. A pesar de quedar sumergido hasta el pecho y sufrir un profundo tajo en la pierna, Avallay se reincorporó y continuó jugando, demostrando el carácter que lo acompañaría siempre.

A pesar de su enorme jerarquía, el destino le negó la posibilidad de disputar un Mundial con la Selección Argentina. Aunque formaba parte del plantel que se preparaba para Alemania 1974, una inoportuna lesión durante la gira previa en Europa obligó al técnico Vladislao Cap a desafectarlo apenas días antes del inicio de la competencia. Esta frustración marcó uno de los puntos más difíciles de su carrera, siendo reemplazado irónicamente por su compañero de Huracán, Carlos Babington.

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El inolvidable Huracán de 1973: René Houseman, Miguel Brindisi, Roque Avallay, Carlos Babington y Omar Larrosa.

El inolvidable Huracán de 1973: René Houseman, Miguel Brindisi, Roque Avallay, Carlos Babington y Omar Larrosa.

Además de sus éxitos en el Globo y Avellaneda, el mendocino dejó una marca goleadora en Newell's, donde anotó 51 tantos en cuatro años, y tuvo pasos destacados por Racing, Chacarita y Atlanta. En la Academia también fue muy querido, logrando promedios de gol altísimos y ganándose el respeto de una hinchada que adaptó el cántico quemero en su honor. A lo largo de su carrera oficial, alcanzó la impactante cifra de 184 conquistas en 522 partidos, consolidándose como un verdadero animal del gol.

Tras colgar los botines en 1980, Roque se dedicó a la dirección técnica y a la formación de juveniles, manteniendo siempre ese perfil bajo que lo caracterizó fuera del campo. Con su partida, se cerró una página dorada del fútbol argentino, pero nació el mito del goleador que "hacía los goles" cada vez que el Globo tocaba.

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