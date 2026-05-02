Un sobrino de Maradona se indignó tras la declaración de su madre en el juicio: "Nos pegamos un susto bárbaro" Walter Machuca Maradona se mostró preocupado por el delicado estado de salud de Rita y el rumbo que tomó la causa, tras los audios presentó la defensa de Leopoldo Luque. + Seguir en







Chino Maradona aseguró que buscan culpar a la familia del Diez. Redes sociales

El Chino Maradona, hijo de Rita "Kity" Maradona, hermana de Diego Maradona hizo su descargo, tras la declaración de su madre en el segundo juicio por la muerte del Diez: "Nos pegamos un susto bárbaro".

El sobrino de "Pelusa" habló sobre las consecuencias físicas que está dejando el caso por la muerte de su tío está dejando en la familia más cercana. "Mi vieja declaró el martes y la pasó mal. El viernes estuvo descompuesta, se hablaba de un pre-infarto. Nos pegamos un susto bárbaro".

En cuanto a la causa judicial que busca determinar la responsabilidad de 7 profesionales por el fallecimiento del ídolo de fútbol el 25 de noviembre de 2020, su sobrino remarcó: "Siento que ahora están tratando de echarle la culpa a la familia. Como profesional tendrías que hacerte cargo de que una persona se te murió".

Maradona apuntó especialmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, y dijo estar "asqueado" por su accionar: "Me parece una falta de respeto total. Escucho los audios y me parece una locura, me da mucha vergüenza".

Qué dicen los audios de Leopoldo Luque En el juicio por la muerte de Diego Maradona, los audios presentados por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque buscaron deslindar su responsabilidad penal, mostrando la interna familiar y la gestión económica del entorno. Se refirió despectivamente a las hijas de Maradona (Dalma Y Gianinna) y se conoció otro audio donde Verónica Ojeda, exmujer de Diego Maradona y mamá de Dieguito Fernando, hijo del Diez, asegura que desconfía de ellas.