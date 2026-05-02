Su esposa Emma Heming y su expareja Demi Moore junto a las hijas del actor se preparan ante el deterioro de la demencia frontotemporal.

La salud de Bruce Willis continúa deteriorándose y en los últimos meses sigue manifestando alteraciones en el lenguaje que le impiden comunicarse. En ese contexto, su familia lo acompaña desde el primer momento y comenzó a realizar los preparativos para el último adiós al actor.

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Desde el inicio del diagnóstico su esposa Emma Heming Willis cuenta en redes sociales como en entrevistas los duros momentos que atraviesan juntos día a día. La enfermedad que tiene el actor genera complicaciones a la hora de comunicarse, ante esto Emma aseguró que " Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje , nuestra propia manera de relacionarnos".

"Se trata simplemente de sentarnos juntos, caminar a su lado, escucharlo mientras intenta expresarse en su propio idioma", añadió en esa misma entrevista que dio para The Sunday Times.

Eso no es todo, su exesposa Demi Moore junto a sus hijas Rumer, Scout y Tallulah, también acompañan a Willis en este difícil momento, en un comunicado que volvió a circular en redes se detalla que " mientras Bruce Willis llega silenciosamente al último capítulo de su vida, su familia está a su lado, preparándose para un adiós desgarrador".

"No se irá hasta el final. Siempre fue una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce esté lleno de amor”, expresaron fuentes cercanas a la familia Willis.

Bruce Willis y su lucha contra un diagnóstico implacable

Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de 2023, la familia confirmó que su condición había progresado a Demencia Frontotemporal o DFT, un tipo de demencia para el que actualmente no existe cura ni tratamiento que detenga su avance.

La DFT ataca las áreas del cerebro responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. La familia habló siempre de esta patología y del impacto que tiene en los pacientes, sumidos en un proceso de deterioro constante.

Bruce Willis Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, continúa de cerca apoyando al actor como a las tres hijas que tienen en común. Redes sociales

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

Ante el drástico deterioro de la salud del actor Bruce Willis, que padece una enfermedad degenerativa, su familia anunció que donará el cerebro de la estrella de Hollywood, tras su muerte.

El artista padece Demencia Frontotemporal (DFT) y sus allegados tomaron la decisión de donar su cerebro post-mortem para impulsar la investigación y buscar una cura, que hasta el momento no se conoce.

Quien encabezó la decisión altruista es su esposa Emma Heming Willis, su exmujer, Demi Moore, y sus cinco hijas, para la lucha contra esta enfermedad devastadora.