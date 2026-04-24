24 de abril de 2026 Inicio
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"Tengo 63 años y nunca vi una crisis así": el desplome de las ventas en un corralón

La parálisis de la construcción, con 15 meses consecutivos de baja, hace insostenible la permanencia de los negocios del sector.

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Desde el sector de la construcción advierten sobre el cierre inminente de los negocios.

C5N

La crisis económica en Argentina repercute en todas las PyMES, como en el caso de la construcción donde las ventas se desplomaron y se perdieron 59 mil empleos en blanco, según las estadísticas oficiales. Los comerciantes explicaron que la suba de impuestos y servicios les hace imposible mantener el negocio desde que asumió Javier Milei.

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El sector de la construcción atraviesa un período de parálisis prolongada que ya alcanza los 15 meses, desde diciembre de 2024. Los datos más recientes son de febrero de 2026, reflejan una caída del 1,3% respecto a enero en términos desestacionalizados, mientras que la variación interanual registró una baja del 0,7%.

En el programa De Una en C5N, un comerciante de la Avenida Alberdi, en el barrio de Floresta, en la Ciudad, detalló la crisis que viven las PyMEs del sector: "Estuvimos mal pero no como en este momento. La gente viene y mira pero no tiene un mango. Estamos pasándola muy mal".

Agregó: "Tengo 63 años y nunca vi nada igual. Hay colegas que cerraron, otros que sacan de sus ahorros para seguir manteniendo el negocio", detalló el entrevistado. La frase recurrente fue "la gente no tiene plata "y "son todas compras chicas", subrayó Horacio. Además, destacó que le cuesta mantener la logística de los camiones, y que hay materiales que ya no se venden y que con los proveedores la situación es compleja, ya que sólo les venden "con la plata en mano". En este marco, hay reuniones entre los propios comerciantes para encontrar una solución: ver si siguen o cierran.

Los datos críticos de la construcción en la era Milei

El rubro de la construción cayó un 10% desde la asunción de Javier Milei, y junto con la industria representan el 62%de los empleos caídos desde que el Gobierno pasó la motosierra por la obra pública, y lanzó el ajuste sobre la clase media y trabajadora.

"La gente no tiene plata. Son todas compras chicas. Falta el que venía a buscar arena, cemento, para seguir con la obra", aseguran los comerciantes del gremio, que pusieron el acento en la baja de las ventas, y que "lo poco que se mueve se paga todo con tarjeta y en cuotas". Ante este panorama la expectativa es que no se van a poder mantener.

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