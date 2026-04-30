30 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno reabrirá la sala de periodistas de Casa Rosada: Adorni dará una conferencia de prensa

La Sala de Prensa de Casa Rosada volverá a abrir el lunes, tras permanecer cerrada desde el 23 de abril por una denuncia de Casa Militar. La reapertura coincidirá con el regreso de Manuel Adorni a las conferencias de prensa.

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Adorni regresa a las conferencias de prensa. 

Adorni regresa a las conferencias de prensa. 

El Gobierno reabrirá el próximo lunes la Sala de Prensa de la Casa Rosada y Manuel Adorni retomará sus conferencias con periodistas a las 11 de la mañana. La decisión se produce tras el cierre del espacio el 23 de abril, luego de una denuncia por espionaje de Casa Militar contra un programa televisivo que había realizado grabaciones con cámara oculta.

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En las últimas horas, desde Casa de Gobierno enviaron un correo informando a los periodistas acreditados la aceptación de credenciales que debían haberse renovado hace 20 días, vencidas el 31 de marzo. Según confirmaron fuentes oficiales a C5N, la única excepción fue el periodista de TN apuntado por el supuesto espionaje.

Desde Casa Militar habían considerado que el equipo periodístico accedió a áreas restringidas y que la filmación en esos espacios vulneró los protocolos de seguridad establecidos por la institución.

El funcionario enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que aún se encuentran en etapa de investigación. No obstante, retomará sus funciones habituales como articulador del Gobierno y volverá a brindar conferencias de prensa.

La reapertura de la Sala de Prensa de Casa Rosada se producirá después de una semana de restricciones y censura a los medios, y permitirá que los periodistas acreditados vuelvan a trabajar desde su espacio habitual.

Cómo fue el presunto espionaje por el que el Gobierno suspendió las acreditaciones

El gobierno de Javier Milei decidió el 23 de abril dar de baja las acreditaciones de más de 60 periodistas que cubren habitualmente la Casa Rosada por un presunto caso de espionaje dentro del edificio gubernamental. La decisión generó fuertes críticas contra la administración libertaria y advirtieron que atentaba contra la libertad de expresión.

La medida se conoció cuando una periodista deRadio 10 intentó ingresar esa mañana a Balcarce 50 y se le impidió el acceso sin mayores explicaciones. Minutos después, comenzó a circular entre los acreditados un mensaje que encendió la alarma en el ámbito periodístico.

"Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", informó el periodista Ignacio Girón en su cuenta de X. "Nadie puede entrar por tiempo indefinido. Orden directa del Presidente", agregó.

Según informaron a C5N, la determinación se tomó tras la difusión de un informe televisivo emitido por la señal TN, en el que se mostraban imágenes de los pasillos internos de la Casa Rosada. Si bien no se reveló información sensible, la filmación violaría las normas vigentes. "No se mostró nada secreto y se había pedido autorización. Sin embargo, la declaración jurada que firman los periodistas establece que no se puede grabar en los pasillos", explicaron periodistas acreditados en Casa Rosada.

Presentaron un proyecto para crear salas de periodistas en los tres poderes del Estado

La senadora nacional Carolina Moisés (Convicción Federal) presentó un proyecto de ley que establece la obligación de crear "Salas de Prensa Institucionales" permanentes en los tres poderes del Estado, después de que el Gobierno diera de baja las acreditaciones de más de 60 periodistas que cubren habitualmente la Casa Rosada por un presunto caso de espionaje dentro del edificio gubernamental.

La iniciativa, que se conoció mientras la administración libertaria mantiene cerrada la sala de periodistas de la Casa Rosada, destaca que se busca "garantizar el acceso a la información pública y la libertad de expresión", y obliga a mantener salas de periodistas en el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema. El proyecto establece que estos espacios deberán funcionar de manera permanente y no podrán ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas.

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