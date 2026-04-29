La cara laboral de la crisis del transporte público: hay 5.300 choferes de colectivo menos que en 2019

El nivel operativo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cayó hasta 40% durante los últimos siete años, lo que implica una baja en la dotación de conductores.

La crisis del transporte público, con una fuerte caída de hasta del 40% en la oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , tiene otra cara con profundas consecuencias sociales: la reducción de puestos de trabajo, que dejó a más de 5.000 choferes desempleados desde 2019 .

Tras la difusión del informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que mostró el descenso en el nivel operativo metropolitano, agravado en los servicios interjurisdiccionales a cargo de Nación y Provincia , desde las empresas compartieron cifras sobre la baja en la estructura.

"Menos colectivos. Menos conductores. Detrás de cada unidad hay capacidad, escala y trabajo. Cuando la flota cae, el sistema se achica y la dotación también" , expresó este miércoles en sus redes sociales la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Según la entidad, la reducción de 2.359 colectivos entre 2019 y 2026 implica la pérdida de trabajo de aproximadamente 5.300 choferes que perdieron su empleo en estos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aaeta_arg/status/2049467704319299781&partner=&hide_thread=false Menos colectivos. Menos conductores.



Detrás de cada unidad hay capacidad, escala y trabajo.



Cuando la flota cae, el sistema se achica y la dotación también.



Elaboración propia en base a estructuras de costos oficiales pic.twitter.com/PTqvYgr816 — aaeta (@aaeta_arg) April 29, 2026

Las tarifas del interior superan el valor real de 2019

Según el informe de la UBA, el incremento del combustible es el motivo principal de la contracción. El informe indicó que el conflicto bélico en Irán afectó de forma directa los costos del sector.

La discusión de fondo es de orden fiscal y supone una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones mensuales. Los aportes actuales se calcularon con un valor del combustible de $1.744, pero el precio de mercado superó los $2.100. Si los usuarios absorben este costo, la tarifa requerirá una suba extra del 16%.

En ese marco, el boleto promedio en las provincias sobrepasó los registros de la prepandemia tras la eliminación del Fondo de Compensación. El valor medio del pasaje se ubicó en $1.526 hacia marzo de 2026. En términos reales, estos costos superan en un 45% a los registros del área metropolitana para el mismo período.

El peso del transporte sobre el salario es más alto en ciudades como Corrientes, Chaco, Formosa, Córdoba y Santa Fe. Estos centros urbanos cuentan con las tarifas más elevadas del país en relación a los ingresos. El costo del viaje en estas zonas supera incluso a otras capitales de América del Sur.

Las compensaciones al transporte en el AMBA registraron una reducción del 34% en términos reales desde 2023. En paralelo, los ajustes tarifarios acumulan un alza de hasta el 1.668% a abril de 2026. Esta combinación de menores subsidios y aumentos constantes definió la crisis actual del servicio de pasajeros.