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Horóscopo de hoy, domingo 3 de mayo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 3 de mayo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No se resista a querer a quien le quiere. Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar. Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Los problemas económicos disminuyen. Convenza a sus jefes de la necesidad de una renovación. Estará nervioso y será injusto con alguien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ratos de ocio y calma, incluso en soledad. Está mejor de dinero de lo que había previsto. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Los problemas de salud irán remitiendo poco a poco.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. No está empleando demasiado bien su dinero. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

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