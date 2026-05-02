2 de mayo de 2026 Inicio
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Independiente se quedó con un partidazo ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y ambos clasificaron a octavos

El Rojo impuso su categoría y superó por 2-1 al Ciclón, que pasó igual a la siguiente fase por el empate de Unión en Santa Fe ante Talleres. Los goles fueron de Abaldo y Gutiérrez; Herrera descontó para el local.

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El uruguayo Abaldo grita con sus compañeros el primer gol de Independiente.

El uruguayo Abaldo grita con sus compañeros el primer gol de Independiente.

Independiente venció por 2 a 1 a San Lorenzo, en el Estadio Pedo Bidegain, en el Bajo Flores, por la fecha 9 pendiente de la Zona A del Torneo Apertura y ambos clasificaron a los octavos de final. El Rojo no especuló, salió a ganar el partido y lo hizo con categoría, con goles de Matías Abaldo y Maxi Gutiérrez; Ezequiel Herrera había descontado para el local. De esta manera, los dos equipos esperan rival en la próxima fase del campeonato.

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El equipo de Gustavo Quinteros se recuperó de la derrota ante Riestra de la fecha pasada, y volvió a encaminarse en el torneo con un gran triunfo de visitante. A pesar de que con el empate, ambos pasaban de ronda, la visita no dudó en buscar el resultado y tuvo recompensa. En el primer tiempo, demostró que era mejor por juego y resultado: a los 15' tras una gran jugada del chileno Gutiérrez, quedó habilitado el uruguayo Abaldo, que no perdonó y abrió el marcador.

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Los primeros embates del Ciclón quedaron en la nada, no solo por el primer golpe del Rojo, sino por la llegada del segundo tanto ni bien comenzó el complemento. Otra vez la fórmula sudamericana del equipo de Avellaneda, pero esta vez invertida: fue Abaldo quien le sirvió el gol al delantero de la Selección de Chile, que colocó el 2-0. El Nuevo Gasómetro no lo podía creer.

Sin embargo, la lesión del capitán de Independiente, Kevin Lomónaco, una línea de 5 que propuso Quinteros sobre el final del segundo tiempo, y el gol de Herrera, tras una confusión en el área, le dieron vida a San Lorenzo en los minutos finales. Así llegó el show del gol errado: el Perrito Barrios primero, el Zorrito Ladstatter después, y finalmente el colombiano Diego Herazo no pudieron vencer el arco de Rodrigo Rey. La expulsión de Alexis Cuello por simular sentenció la suerte del local.

Mirá el resumen de la gran victoria de Independiente frente a San Lorenzo en el Bajo Flores

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