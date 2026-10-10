Accidente fatal en Panamericana: tras el choque e incendio de un auto se habilitó el paso

Un hombre de 48 años falleció, y otro resultó herido, luego del fatal accidente ocurrido esta madrugada sobre la Autopista Panamericana, sentido provincia, a unos 400 metros de la salida de la calle Ugarte, altura Dorrego. En ese lugar, un joven de 21 años embistió con su auto a la víctima, que falleció producto del impacto. Tras varias horas de demoras, el tránsito fue liberado en su totalidad luego de los trabajos de la policía científica y personal de AuSol.
La información marca que el siniestro ocurrió cuando el conductor de un Honda CR-V colisionó desde atrás a un Honda Civic gris, manejado por la víctima fatal, que no lleva puesto el cinturón de seguridad y salió despedido por el parabrisa delantero.
El auto de la persona fallecida fue colisionado desde atrás en la Autopista Panamericana.
Tras el impacto, el Honda CR-V se incendió y el conductor logró salir por sus propios medios. Fue asistido por politraumatismos leves, sin riesgo de vida. El test de alcoholemia realizado al joven dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre y quedó imputado por homicidio culposo.