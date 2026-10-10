Accidente fatal en Panamericana: tras el choque e incendio de un auto se habilitó el paso El siniestro ocurrió sobre el Acceso Norte, sentido provincia, a 400 metros de la salida de Ugarte. La víctima tenía 48 años y falleció tras ser embestida por otro vehículo, manejado por un joven de 21 años que dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre y quedó imputado por homicidio culposo. Por Agregar C5N en









El Honda CR-V del joven de 21 años terminó prendido fuego: pudo salir por sus propios medios. Policía Bonaerense

Un hombre de 48 años falleció, y otro resultó herido, luego del fatal accidente ocurrido esta madrugada sobre la Autopista Panamericana, sentido provincia, a unos 400 metros de la salida de la calle Ugarte, altura Dorrego. En ese lugar, un joven de 21 años embistió con su auto a la víctima, que falleció producto del impacto. Tras varias horas de demoras, el tránsito fue liberado en su totalidad luego de los trabajos de la policía científica y personal de AuSol.

La información marca que el siniestro ocurrió cuando el conductor de un Honda CR-V colisionó desde atrás a un Honda Civic gris, manejado por la víctima fatal, que no lleva puesto el cinturón de seguridad y salió despedido por el parabrisa delantero.

El auto de la persona fallecida fue colisionado desde atrás en la Autopista Panamericana. Tras el impacto, el Honda CR-V se incendió y el conductor logró salir por sus propios medios. Fue asistido por politraumatismos leves, sin riesgo de vida. El test de alcoholemia realizado al joven dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre y quedó imputado por homicidio culposo.

Accidente faltal en Panamericana: el comunicado de Autopistas del Sol #AlertadeTránsito: al tránsitoAcceso Norte sentido al Norte km 15.5 altura Ugarte. Circule con precaución. #AuSol https://t.co/MORZKfWRV0 — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) October 10, 2026