10 de octubre de 2026 Inicio
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Accidente fatal en Panamericana: tras el choque e incendio de un auto se habilitó el paso

El siniestro ocurrió sobre el Acceso Norte, sentido provincia, a 400 metros de la salida de Ugarte. La víctima tenía 48 años y falleció tras ser embestida por otro vehículo, manejado por un joven de 21 años que dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre y quedó imputado por homicidio culposo.

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El Honda CR-V del joven de 21 años terminó prendido fuego: pudo salir por sus propios medios. 

El Honda CR-V del joven de 21 años terminó prendido fuego: pudo salir por sus propios medios. 

Policía Bonaerense

Un hombre de 48 años falleció, y otro resultó herido, luego del fatal accidente ocurrido esta madrugada sobre la Autopista Panamericana, sentido provincia, a unos 400 metros de la salida de la calle Ugarte, altura Dorrego. En ese lugar, un joven de 21 años embistió con su auto a la víctima, que falleció producto del impacto. Tras varias horas de demoras, el tránsito fue liberado en su totalidad luego de los trabajos de la policía científica y personal de AuSol.

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La información marca que el siniestro ocurrió cuando el conductor de un Honda CR-V colisionó desde atrás a un Honda Civic gris, manejado por la víctima fatal, que no lleva puesto el cinturón de seguridad y salió despedido por el parabrisa delantero.

El auto de la persona fallecida fue colisionado desde atr&aacute;s en la Autopista Panamericana.&nbsp;

El auto de la persona fallecida fue colisionado desde atrás en la Autopista Panamericana.

Tras el impacto, el Honda CR-V se incendió y el conductor logró salir por sus propios medios. Fue asistido por politraumatismos leves, sin riesgo de vida. El test de alcoholemia realizado al joven dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre y quedó imputado por homicidio culposo.

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