8 de octubre de 2026 Inicio
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Viajar a la Costa Atlántica será más caro: aumentan los peajes un 8,29%

La actualización del cuadro tarifario fue aprobada por la administración bonaerense y alcanza a las estaciones operadas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en el corredor, entre ellas Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2; La Huella y Mar Chiquita, sobre la Ruta 11, y General Madariaga, sobre la Ruta 74.

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Aumentan los peajes antes del fin de semana largo. 

Aumentan los peajes antes del fin de semana largo. 

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó el nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), que aumentarán un 8,29% desde las 0 horas del viernes. La actualización trimestral quedó formalizada mediante la publicación de la resolución 760/2026 del Boletín Oficial.

Padres y estudiantes reclaman que las autoridades desde la institución intentaron silenciar a las víctimas durante más de un mes.
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De esta manera, el aumento del peaje alcanza a las estaciones operadas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en el corredor, entre ellas Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2; La Huella y Mar Chiquita, sobre la Ruta 11, y General Madariaga, sobre la Ruta 74.

Aumentan los peajes en las rutas para La Costa.

Aumentan los peajes en las rutas para La Costa.

El 20 de agosto, AUBASA había presentado una solicitud para aumentar los peajes encuadrado en el mecanismo de revisión trimestral vigente desde 2024. Según el cálculo informado, la variación tarifaria es del 8,29%, antes del redondeo de los valores de pago manual.

Aumentan los peajes para La Costa: cuánto pagarán los autos desde el viernes

Los automóviles tendrá que abonar $8.600 en los peajes de Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2, y en La Huella, sobre la Ruta 11, frente a los $7.900 que regían desde julio. En Mar Chiquita, la tarifa pasará de $3.700 a $4.000, mientras que en General Madariaga, sobre la Ruta 74, será de $3.600.

Para aquellos que tengan TelePASE, las tarifas serán menores, debido a que no incluyen el redondeo del pago manual: $8.507,95 en Samborombón, Maipú y La Huella; $3.913,65 en Mar Chiquita y $3.573,33 en Madariaga.

En tanto, la tarifa bonificada, que se aplica de lunes a viernes en temporada baja, será de $6.900 en Samborombón, Maipú y La Huella; de $3.200 en Mar Chiquita y de $2.900 en Madariaga.

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