Telepase: desde el 1° de enero no se podrá pagar más en efectivo en las autopistas La medida busca agilizar el tránsito vehicular tanto en los accesos norte y oeste. De esta manera, solo se cobrará a través de modalidades digitales: cuáles son y cómo teneralas habilitadas. Por Agregar C5N en









Más del 90% de los usuarios ya está adherido a TelePASE.

Luego de la implementación de transformación de cobra en las autopistas, a partir del 1° de enero de 2027, los peajes del Acceso Oeste y el Acceso Norte dejarán de aceptar pagos en efectivo.

En las últimas horas, la noticia fue confirmada por las concesionarias Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol: desde esa fecha, los conductores deberán utilizar el TelePASE o alguna de las alternativas de pago electrónico habilitadas en las estaciones como MercadoPago o MODO. De acuerdo a lo detallado por las empresas, más del 90% de los usuarios ya está adherido a este sistema.

La intención de esta modernización es “agilizar la circulación, reducir los tiempos de espera y brindar una experiencia de viaje más simple, segura y eficiente para quienes se desplazan por el corredor”. De esta manera, quienes todavía pagan sus viajes con billetes deberán adaptarse a las nuevas modalidades antes del comienzo de 2027.

El director adjunto de operaciones de las autopistas del Sol y del Oeste, Ezequiel Hermida, sostuvo que continúan mejorando la oferta de pagos automáticos y electrónicos en las estaciones de peaje, “apostando a soluciones más ágiles a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones”.

En el caso del Acceso Oeste, el cambio impactará sobre uno de los principales corredores de conexión entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires: Tres de Febrero, Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján, y tiene conexión con el Camino del Buen Ayre.

Por su parte, el Acceso Norte afecta a la autopista Panamericana y sus ramales hacia Tigre, Pilar y Campana, además de los tramos correspondientes a la concesión de Autopistas del Sol. Chau al efectivo: cuánto cuesta el peaje en las autopistas TelePASE continuará siendo la alternativa más económica, mientras que el pago electrónico en las cabinas tendrá un valor superior. Para un automóvil, según el cuadro tarifario informado para el Acceso Oeste, los valores en hora pico son: Con TelePASE: $1.193 por pasada.

por pasada. Con pago electrónico mediante QR o tarjeta: $2.386 por pasada. De esta manera, quienes no tengan el dispositivo abonarán el doble de la tarifa automática en esa franja horaria. Los horarios pico establecidos son de lunes a viernes, de 7 a 11 y de 16 a 20, en ambos sentidos. Por su parte, durante los días sábados, domingos y feriados también existen franjas diferenciadas según el sentido de circulación.