El conductor iba a alta velocidad y provocó daños en una viga de la estructura ubicada en la Ruta Nacional 33. Afortunadamente, resultó ileso. El tránsito quedó interrumpido en ambos sentidos.

El camión impactó contra el techo del histórico puente de Ruta 33 en Pigüe.

Un insólito momento se vivió en la Ruta Nacional 33 cuando un camión de carga chocó contra el histórico puente de acceso a Pigüé, provocando severos daños en la estructura y que obligó a interrumpir a circulación en ambos sentidos.

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El hecho ocurrió durante la noche del martes a la altura del kilómetro 132, frente al Parque Municipal. En el video, que fue filmado por un automovilista, se observa cómo el vehículo iba a alta velocidad y con la batea levantada, terminó impactando y dañando una de las vigas de la parte superior de la estructura.

Por su parte, las primeras hipótesis indican que el vehículo habría tenido un problema en el sistema hidráulico de la caja volcadora : según trascendió, el camionero había frenado en una estación de servicio para realizar algunas reparaciones y, al regresar a la ruta, la bomba hidráulica habría quedado accionada, lo que provocó que la batea se elevara mientras circulaba.

Según detalló la Policía Vial de Tornquist, el conductor del camión Iveco fue identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, y afortunadamente no sufrió heridas .

De no creer. Un camionero circulaba a toda velocidad con la batea levantada y se llevó puesto el techo del histórico puente de Ruta 33 en Pigüe. Todo cortado. Vialidad evalúa los daños. https://t.co/1Fqa4xitzR

Ahora, las autoridades viales deberán evaluar los daños ocasionados por el impacto. Sin embargo, hasta el momento, no se informó oficialmente si el puente presenta riesgos estructurales ni qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Un camión chocó contra el puente en el acceso a Pigüé: el tránsito quedó interrumpido

Luego que se produjera el fuerte impacto en el puente en el acceso a Pigüé, Vialidad Nacional informó que la circulación quedó interrumpida sobre el puente que cruza el acceso al Parque Municipal.

De esta manera, los vehículos que circulen hacia Bahía Blanca, en sentido norte-sur, deben tomar la colectora derecha antes de llegar al puente y reincorporarse a la ruta una vez que superan el sector afectado.

Mientras que, quienes viajan hacia Trenque Lauquen, en sentido sur-norte, tienen que utilizar la colectora derecha ubicada antes de la estructura y regresar a la traza principal unos metros después.