23 de marzo de 2026 Inicio
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A 80 km/h y en monopatín: el video de un hombre que circulaba a toda velocidad por la Panamericana

Un hombre fue captado sobre un monopatín eléctrico a máxima velocidad en la zona de Ingeniero Maschwitz camino a CABA. El insólito video, grabado por un conductor, se volvió viral y generó repudio en las redes.

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Una locura: hombre captado en monopatín en plenna autopista y a más de 80 km/h. 

Una locura: hombre captado en monopatín en plenna autopista y a más de 80 km/h. 

Un hombre fue captado circulando a 80 km/h en plena Panamericana en un monopatín eléctrico en la zona de Ingeniero Maschwitz camino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El insólito video, grabado por el conductor de un automóvil, se volvió viral y generó repudio en las redes.

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El viejo refrán “dime con quién andas y te diré quién eres” podría transformarse en “dime en qué andas y te diré quién eres”. Lo cierto es que desplazarse a 80 km/h en plena Panamericana en un monopatín eléctrico no solo representa un peligro para quien lo conduce y para los demás, sino que además infringe la normativa vial, que prohíbe la circulación de este tipo de vehículos en rutas y autopistas.

El hecho ocurrió en pleno día mientras un hombre fue captado sobre su particular vehículo avanzando por la calzada de una de las vías más cargadas de la zona metropolitana. El monopatín eléctrico superó los 80 kilómetros por hora, en el tramo correspondiente a la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.La grabación compartida por el usuario no tardó volverse viral en redes sociales, generando repudio, admiración, bromas y reflexiones sobre los peligros a los que los conductores están expuestos por maniobras riesgosas y peligrosas de conductores sin conciencia.

No, no, esto es una locura, a 80 kilómetros por hora con un monopatín. Qué terrible, es una locura esto”, dijo el conductor del auto mientras registraba la marcha del vehículo alternativo en medio del flujo de autos y camiones. Cabe destacar que la maniobra del automovilista también constituye una infracción de tránsito.

El monopatín iba a más de 80 km/h, superando la velocidad máxima permitida para ese tipo de vehículos e infringiendo la normativa de tránsito que prohíbe la circulación en rutas y autopistas. La viralización del video puso en debate la falta de controles y la necesidad de reforzar las campañas de concientización vial.

Las autoridades aconsejan utilizar estos vehículos sólo en áreas autorizadas y bajo condiciones seguras, de modo que no se ponga en riesgo la integridad de quienes los conducen ni la vida de las demás personas.

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