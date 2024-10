Yuyito González confirmó una nueva visita de Javier Milei a su programa: cuándo será la entrevista

Sin embargo, luego de confirmar su romance en agosto pasado, ambos aclararon que no volvieron a tener contacto hasta que él se separó de la imitadora.

"Preparate porque el lunes 4 estás acá en el estudio de Empezar el Día", anunció González al iniciar el programa de este martes. Además, expresó su deseo respecto a la esperada nota: "Me encantaría que el gran público conozca aspectos de nuestro presidente, que no son los habituales, los que muestra siempre".

"Le voy a pedir soporte a varios de sus amigos y amigas. Gente que está con él en el equipo y que además tienen una hermosísima relación de amistad y confianza. Quiero mostrar un poco de eso", reveló sobre cómo se prepara para entrevistar a su pareja. "¿Está bien no? ¿No cierto que sí? Me gustaría. Vamos a ver qué me deja (contar) él y qué no me deja", agregó.

La exvedette y conductora Amalia 'Yuyito' González se refirió a su relación con el presidente Javier Milei y sostuvo que la gestión de su pareja es "excelente" aunque no quiso explayarse en cuestiones políticas. "Sino paso a ser la nueva Adorni y nada que ver", indicó.

En diálogo con el periodista de C5N Nicolás Munafó, Yuyito aseguró estar "bien, trabajando, contenta, enamorada, ¿qué más puedo pedir?".

Al ser consultada por su eventual mudanza a la Quinta de Olivos, luego de que adelantara que ya comenzó a llevar algunas de sus cosas, indicó: "Vamos paso a paso, como cualquier relación". Incluso, con un "por supuesto", apostó por una relación a largo plazo con el mandatario. "Lo veo enamorado", justificó.