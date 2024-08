Yuyito González confirmó su relación con Javier Milei: "Estoy de novia"

Milei Yuyito El beso entre Yuyito González y Javier Milei.

La exvedette decidió hablar del tema durante el programa que conduce en Canal Magazine y, muy feliz, blanqueó: "Estoy de novia, sí". Luego, profundizó más sobre su incipiente romance con el jefe de Estado y comentó: “Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo".

"Es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también", opinó sobre volver a creer y a apostar en el amor.

Yuyito no le esquivó a las cuestiones formales y se animó a decir si se veía casándose con Javier Milei. “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”, admitió.

Sobre el vínculo que mantiene con el jefe de Estado, comentó: "Hablamos mucho por teléfono, hay conversación, sino no llegamos a esto”. Además reveló intimidades del día a día y aseguró que "nunca tiene un mal día. Siempre lo veo con esa fuerza que le hemos visto públicamente. No hay otra cara fuera de eso”.

Javier Milei se dio "un pico" con Yuyito González en público

El presidente Javier Milei le dio un pico en público a su actual pareja, la exvedette Amalia "Yuyito" González, ante cientos de personas en el marco de un acto público del Ministerio de Justicia.

En un video que compartió el periodista Lautaro Maislin en su cuenta de X se ve como el mandatario llega al evento, se acerca a su pareja 11 años mayor y le da un beso en la boca. Luego saluda al público y luego se sienta junto a ella en primera fila.

Todo ocurrió en la presentación de la Ley de Juicio por Jurado que la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona organizó este martes en el Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner (CCK).

El acto contó con la presentación de la obra de teatro “La Noche del 16 de enero” de Ayn Rand, que se desarrolla en la sala de un tribunal durante un juicio y en la que actuaron el vocero presidencial Manuel Adorni, el ministro Cuneo Libarona, y el diputado José Luis Espert.

El Romance entre Milei y Yuyito

Si bien fuentes cercanas al Presidente sostienen que la relación comenzó antes, la primera vez que se vio a Milei con Yuyito González se dio el 23 de julio cuando la pareja fue a presenciar la ópera "Carmen" al Teatro Colón.

Tras el viaje de Milei a Francia, donde asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos, González contó que Milei la invitó a cenar y confirmó que hubo un beso entre ambos.

Yuyito definió a Milei como un hombre "sincero y con convicciones" al sostener que “no miente y hace lo que dice que va a hacer”. También destacó la "valentía y la fortaleza" con la que lleva adelante su Gobierno.