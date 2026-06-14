14 de junio de 2026 Inicio
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Video: otra impresionante largada de Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

El pilarense tuvo un gran inicio de carrera y logró avanzar dos posiciones en las primeras vueltas.

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Video: otra impresionante largada de Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

Ante la expectativa del desempeño de Franco Colapinto en el Gran Premio de Barcelona, el argentino tuvo una buena largada donde logró avanzar dos posiciones: largó 13° y se ubicó en la 11°, quedando por delante de su compañero, Pierre Gasly.

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Con neumáticos blandos, el pilarense pudo sobrepasar a Gabriel Bortoleto y tuvo una gran maniobra para poder avanzar por la parte derecha, pero tuvo una dura disputa con Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg.

Si bien el piloto de Alpine logró acomodarse, el alemán y británico quedaron en investigación ya que ambos se fueron por fuera en la primera curva arrastrando a Franco. De igual modo, las autoridades desestimaron cualquier tipo de inconvenientes.

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Con el pasar de las vueltas, Isack Hadjar pudo pasar a Colapinto y le arrebató la 11° posición en las primeras vueltas del GP de Barcelona.

Rápidamente todos los pilotos comenzaron hacer las primeras paradas en los boxes y el número 43 no fue la excepción: en la vuelta 12 ingresó a los pits y cayó a la ubicación 18. De igual modo, tuvo un gran ritmo y con el ingreso de los demás pilotos logró subir rápidamente a la posición 11, siempre manteniéndose cerca de los lugares para sumar puntos.

Aunque como detrás suyo tenía una pequeña disputa con su compañero, recibió la orden del equipo de dejarlo pasar ya que el francés venía con mejor ritmo. Pese a las queja, Franco lo dejó pasar y se quedó 12°.

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