Yuyito González habló con C5N sobre su relación con Javier Milei: "No soy la vocera, hablo del amor"

La exvedette y conductora Amalia 'Yuyito' González se refirió a su relación con el presidente Javier Milei y sostuvo que la gestión de su pareja es "excelente" aunque no quiso explayarse en cuestiones políticas. "Sino paso a ser la nueva Adorni y nada que ver", indicó.

Al ser consultada por su eventual mudanza a la Quinta de Olivos, luego de que adelantara que ya comenzó a llevar algunas de sus cosas, indicó: "Vamos paso a paso, como cualquier relación". Incluso, con un "por supuesto", apostó por una relación a largo plazo con el mandatario. "Lo veo enamorado", justificó.

En cuanto a su mirada sobre la actualidad del país, la exmodelo expresó: "Yo soy argentina, tengo varios años, ya he visto de todo en este país. Me voy adaptando. Confío en el trabajo, en estar bien, en seguir adelante. Es la postura que tengo".

Finalmente, aseguró que lo que está haciendo Javier Milei en el gobierno es "excelente", aunque no quiso entrar en detalles. "Sino paso a ser la nueva Adorni y nada que ver. No soy la vocera", agregó. "No hablo de política, hablo del amor, de nuestra relación", concluyó.

Lilia Lemoine, Yuyito González, Javier Milei y Axel Kaiser

Javier Milei reveló detalles de su relación con Yuyito: "Yo tenía una idealización de Amalia"

El presidente Javier Milei visitó a Susana Giménez y contó muchos detalles sobre su romance con Amalia "Yuyito" González, con quien comenzó una relación amorosa hace varias semanas tras su separación de Fátima Florez.

En diálogo con Susana Giménez, Milei contó cómo fueron sus primeros acercamientos: "Pude interactuar con ella en el Luna Park y ahí dije 'guau'. Hacían cerca de 3 meses que había terminado mi anterior relación". De esta manera, confirmó que estuvo soltero por un trimestre completo tras partir caminos con Fátima Florez, quien fue la primera mujer en acompañarlo en su gobierno.

Luego, el Presidente sorprendió con una revelación sobre lo que creía de Yuyito: "Ella fue una vez a un reportaje al programa de Rial cuando volvió de México, la vi y quedé impactadísimo, dije 'qué hermosa mujer'. Yo tenía una idealización de ella y era todo un tema, y eso es un problema". Vale recordar que él tiene 53 y ella 64 años, por lo que es una diferencia bastante marcada.