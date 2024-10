Insólito: Yuyito González quiere que Franco Colapinto sea la pareja de su hija

A través de su programa Empezar el día de Ciudad Magazine, González comentó: "Vamos a saber más de Colapinto porque recién comienza su carrera. Me cae muy bien . Me parece que es un chico adorable . Es más joven (que su hija) pero se lo ve bastante maduro ". Así, evidenció un cariño distinto al que tiene el público por el piloto de Fórmula 1.

Ante esto, la panelista Marcia Frisciotti dijo que le gustaba para Di Aloy, hija de la conductora, por lo que ella agregó: "Sí, habrá que presentárselo a Brenda. Además, ella es una bomba. ¡Y nos vamos a España!". Esto último hizo un poco de ruido de todo lo que dijo ya que si bien podría ser una simple broma, quizá indique que su relación con Milei no será muy extensa.

Embed - Yuyito quiere a Franco Colapinto como yerno: "Brenda es una bomba"

En diálogo con Teleshow, Brenda Di Aloy dijo: "Es muy chiquito para mí. Sin embargo, destacó que es un joven muy talentoso y admiro lo que hace a tan corta edad. Me gustaría conocerlo, pero con fines laborales, y hacerle una entrevista en mi programa. No me hago cargo de los comentarios de mi mamá". De esta manera, se desligó de las palabras de Yuyito pero se mostró muy interesada en Colapinto.

La periodista Christine GZ reveló cómo fue su cita con Franco Colapinto

La reconocida periodista del mundo del automovilismo Christine GZ contó que tuvo una primera cita con el piloto argentino Franco Colapinto y sorprendió a más de uno. Si bien ya tenían buena onda, algo que quedó a la vista en las entrevistas, ahora también estarían construyendo un vínculo por fuera del mundo laboral.