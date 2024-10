Yuyito González habló de un supuesto casamiento con Javier Milei

Con un tono carismático, de fiesta, siguió ante sus compañeros del piso de TV: "Mirá qué hermosura. Como dicen los chicos hoy, se vienen cositas nuevas". Mientras la mediática hablaba iban pasando detrás de ella, en una pantalla, las fotos de una pareja como muñecos de torta y un pastel de bodas con la palabra love.

Aunque no dio detalles, ni fecha, se ocupó de dedicarle la noticia a sus detractores: "Esto es... un poquito dedicado para el club de haters", opinó.

Los plantes de Yuyito y Milei para las fiestas

Yuyitio no se cansa de hablar de la relación con Milei en su programa de espectáculos y actualidad, en donde destacó cuáles son los planes para las fiestas de Navidad y Fin de Año: "Pasamos el 24 con mis hijos, y ellos tienen otros planes para el 31 y el año nuevo", empezó.

Enseguida se encargó de aclarar que "este año voy a estar con él (Milei) todas las fiestas". Y por si quedara alguna duda detalló: "No me voy a desprender de él. Lo voy a pasar con Javier las dos fiestas estemos donde estemos. No me voy a despegar ni un minuto. Voy a empezar el 25 abrazada...", remarcó. Al final, dijo que todavía no tenían nada cerrado y que van a pensarlo en conjunto.