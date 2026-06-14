14 de junio de 2026 Inicio
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Suiza rechaza en referéndum una propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para frenar la llegada de migrantes

La propuesta es del populista Partido Popular Suizo, que tiene la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, y viene agitando desde hace años contra la afluencia de trabajadores procedentes de la vecina Unión Europea.

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Suiza recibe un notable flujo migratorio desde la Unión Europa

Suiza recibe un notable flujo migratorio desde la Unión Europa, de la que no es parte.

Suiza votó este domingo una iniciativa impulsada por el principal partido de derecha para limitar la población del rico país alpino a 10 millones, con el objetivo de frenar los flujos migratorios. Los primeros resultados mostraban que los votantes se inclinaban en contra.

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El populista Partido Popular Suizo, que tiene la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, ha agitado y alimentado durante años el sentimiento antiinmigración, en particular por la afluencia de trabajadores procedentes de la vecina Unión Europea.

Los críticos a la iniciativa sostienen que el auge de la migración durante la última generación trajo al país mano de obra y competencias extranjeras a sectores como la salud, las finanzas, la industria farmacéutica y la tecnología. Algunos también temen que la propuesta, si se aprueba, debilite vínculos cruciales con Bruselas, algo crítico ya que la Unión Europea es el principal socio comercial de Suiza.

Un sondeo reciente de la agencia gfs.bern anticipaba una contienda reñida, y los resultados preliminares del gobierno dederal confirmaron esa tensión: casi el 54% de los votantes rechazó la propuesta, con una participación que superó el 57% en todo el país. Los resultados de varios de los 26 cantones suizos todavía no estaban disponibles.

La propuesta de limitar la población de Suiza

El Partido Popular Suizo presentó la medida de la "iniciativa de sostenibilidad", al afirmar que la infraestructura, la vivienda, los programas sociales, los recursos naturales y el modo de vida suizos se han visto sometidos a presión por el crecimiento demográfico. El gobierno federal y el Parlamento se oponen a la idea.

La democracia suiza otorga a los votantes una participación directa en la elaboración de políticas mediante referéndums que, por lo general, se celebran cuatro veces al año. La mayoría de las papeletas se envían por correo, y la votación presencial termina al mediodía, hora local, el domingo.

Un voto por el “sí” obligaría al gobierno suizo a tomar medidas para limitar la población de aquí a 2050. Si la población alcanza los 9,5 millones antes de esa fecha, el gobierno se vería obligado a restringir el asilo, la reunificación familiar y los permisos de residencia, y podría tener que anular el acuerdo de Suiza con la Unión Europea sobre la libre circulación de personas.

Suiza 10 millones referendum
La iniciativa fue propuesta por el Partido Popular Suizo.

La iniciativa fue propuesta por el Partido Popular Suizo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que Suiza tenía una población nacida en el extranjero del 32% en 2024, solo por detrás de Luxemburgo y Australia entre los 38 países miembros del grupo.

La migración internacional ha sido durante mucho tiempo un tema sensible en Europa, mientras las naciones lidian con una población que envejece y un aumento de los sentimientos contra los extranjeros. Aunque ese sentimiento en otros países europeos se centra en migrantes del mundo en desarrollo, la mayoría de los extranjeros en Suiza son europeos.

Desde que Suiza y la Unión Europea flexibilizaron en 2002 las restricciones para que los ciudadanos vivan y trabajen a ambos lados de sus fronteras, la población suiza ha crecido un 23%, hasta 9,1 millones al cierre del año pasado. La producción económica también ha aumentado: subió un 24% en el mismo periodo, según datos del gobierno.

Los votantes suizos han abordado repetidamente el tema de la inmigración durante el último medio siglo. Solo un referéndum de este tipo —“Contra la inmigración masiva” en 2014— se aprobó por un margen estrecho, después de que los promotores de la campaña avivaran temores sobre la superpoblación y el aumento del número de musulmanes en el país.

Aunque muchos países tienen límites a la inmigración, ninguno ha votado jamás por limitar su población, según expertos suizos.

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