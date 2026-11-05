"Yo no tengo la culpa si nació en San Martín": la frase discriminatoria de Mariana Nannis para Melody Luz La madre de Alex Caniggia generó un fuerte rechazo tras expresar comentarios clasistas contra la expareja de su hijo durante una entrevista en un programa de streaming. Agregar C5N en









Mariana Nannis causó revuelo con sus declaraciones discriminatorias.

La mediática Mariana Nannis desató una ola de repudio este jueves al realizar comentarios discriminatorios contra la bailarina Melody Luz, madre de su nieta Venezia, durante una entrevista en un programa de streaming.

La controversia surgió cuando los conductores del ciclo televisivo la consultaron sobre las acusaciones de racismo presentadas por la pareja de su hijo, Alex Caniggia. La entrevistada intentó eludir los cuestionamientos iniciales sobre su conducta hacia la familia de su hijo.

"Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació", respondió Nannis ante las preguntas sobre el origen de la madre de su nieta.

El periodista Santi Riva Roy la cruzó en directo y le recriminó la desvalorización hacia las personas según el lugar donde residen o nacen. El conductor le remarcó la diferencia de trato entre quienes habitan en la provincia de Buenos Aires y quienes viven en ciudades europeas como Barcelona.

Melody Luz le respondió a Mariana Nannis tras los ataques: "Aguante San Martín, aguante Chaca" La bailarina respondió a las descalificaciones de su suegra y ratificó el orgullo por sus raíces de barrio. "Qué se puede esperar de un burro más que una patada. No me sorprende, no me afecta, por suerte", expresó.

"Nunca le hice nada. Siempre que ha podido dirigirse a mí ha sido con ataques, y si le pregunto qué le hice, no sé si me puede dar alguna respuesta", agregó Melody Luz. Tras la finalización del programa, la bailarina difundió una fotografía en sus redes sociales para ratificar su posición ética y su sentido de pertenencia. La publicación incluyó el mensaje: "Aguante San Martín. Aguante ser de barrio. Aguante la humildad. Aguante lucharla desde abajo. Aguante saber lo que es trabajar. Aguante estar rodeada de amor".