Ron Wood llegó a la Argentina y desató el fervor del público stone

El histórico guitarrista de los Rolling Stones se presentará este viernes como solista en el Movistar Arena. Actuarán como teloneros los Ratones Paranoicos. El domingo se presentará en Rosario.

El guitarrista de los Rolling Stones Ronnie Wood arribó este miércoles a la ciudad de Buenos Aires para ofrecer su primer concierto solista en Argentina. El músico actuará este viernes 6 de noviembre en el estadio Movistar Arena para presentar su gira internacional retrospectiva.

Tras su vuelo desde Brasil, el artista hizo su primera aparición pública en el barrio porteño de Chacarita. Wood visitó el estudio donde Mario Pergolini graba su programa para una entrevista exclusiva.

Un grupo de seguidores lo esperó en la puerta del recinto con banderas, discos y remeras. El músico saludó desde el auto a los fanáticos, quienes exhibieron tatuajes y carteles con la imagen del grupo inglés.

Uno de los admiradores desplegó un estandarte celeste y blanco con una frase en inglés. El texto del cartel proclamó a la Argentina como el país más fanático de la banda: "Argentina... the most 'Stone' country in the world".

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El espectáculo del viernes recorrerá la carrera del guitarrista desde sus inicios hasta su etapa con los Rolling Stones. La presentación contará con un repertorio de 38 canciones y los Ratones Paranoicos abrirán la noche.

Las entradas para este recital porteño ya están agotadas. Tras este compromiso, el artista británico viajará a la provincia de Santa Fe y tocará el domingo 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Rosario.

Esta visita ocurre en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de los Rolling Stones. Aunque el grupo editó un nuevo disco en julio, los planes de presentaciones en vivo quedaron suspendidos por la negativa del guitarrista Keith Richards.

Jo Wood, exesposa de Ronnie, confirmó esta situación a la prensa europea y descartó nuevas giras del mítico conjunto de rock. "Sé que Keith realmente no quiere hacer una gira, así que tendrían que presionarlo mucho para que acepte", declaró.