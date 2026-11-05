A cuánto llegará la inflación en octubre según los principales analistas del mercado Las consultoras que releva el Banco Central estimaron una desaceleración de los precios para los próximos meses, ajustaron a la baja sus previsiones para el dólar oficial y recortaron fuertemente la proyección de crecimiento económico para este año. Por Agregar C5N en









El BCRA publicó el REM de octubre, con leve alza en las expectativas de inflación. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a octubre de 2026, elaborado a partir de las estimaciones de 45 participantes entre consultoras privadas y entidades financieras. Según el informe realizado entre el 28 y el 30 de octubre, los analistas de la city previeron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en un 1,8% mensual en octubre, proyectando una leve moderación al 1,7% para noviembre.

En lo referente a la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y los precios regulados por el Estado, las consultoras estimaron una variación del 1,7% para octubre y del 1,6% para noviembre. Para el acumulado del año 2026, el mercado elevó su estimación de inflación general al 30,4%. De cara a los siguientes meses, los analistas proyectaron un sendero de estabilidad, calculando un 1,8% en diciembre, un 1,7% en enero de 2027, un 1,6% en febrero y un 1,7% tanto en marzo como en abril.

Expectativas por el dólar, PBI y desempleo Uno de los datos más destacados del reporte económico fue el severo deterioro en las proyecciones de actividad económica. El mercado estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) real acumulado en 2026 registrará un crecimiento de apenas 0,7% respecto de 2025, lo que representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales en comparación con el relevamiento anterior. Este recorte responde a la fuerte contracción del 2,3% desestacionalizado esperada para el tercer trimestre, lo que confirmaría el ingreso en recesión técnica tras dos trimestres en caída, antes de la recuperación proyectada del 2,0% para el cuarto trimestre.

En materia cambiaria, los especialistas mantuvieron un sendero de corrección bajista en sus proyecciones para la cotización del dólar mayorista. De acuerdo con la mediana de las estimaciones, el tipo de cambio oficial promediará los $1.558 en noviembre, marcando un recorte de $21,4 respecto a la encuesta previa. Para el cierre de diciembre de 2026, proyectan una cotización de $1.590 por dólar, lo que representa un incremento interanual del 9,8% frente al mismo mes del año anterior.

Con relación a los indicadores del mercado laboral, las consultoras anticiparon un leve aumento en la tasa de desempleo. La proyección de la tasa de desocupación se ubicó en el 7,6% de la Población Económicamente Activa para el tercer trimestre de 2026 y escaló al 7,8% para el cuarto trimestre del año. Asimismo, en el terreno financiero, las previsiones de la tasa TAMAR de bancos privados se fijaron en una tasa nominal anual del 23,9% para noviembre (1,96% efectiva mensual) y del 24,0% para diciembre (1,97% efectiva mensual).