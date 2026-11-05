6 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El fuerte exabrupto de Horacio Pagani contra Gonzalo Montiel en pleno vivo: "Ese hijo de..."

El periodista lanzó un insulto al futbolista de River mientras debatía sobre su sanción luego del Superclásico contra Boca. El momento se viralizó en las redes sociales.

Por
Horacio Pagani y Gonzalo Montiel.

Horacio Pagani y Gonzalo Montiel.

El periodista Horacio Pagani lanzó un exabrupto contra Gonzalo Montiel mientras debatía en vivo sobre la sanción al defensor de River tras ser expulsado en el Superclásico contra Boca, luego de no advertir que su micrófono continuaba activado. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó varios comentarios de los usuarios.

Jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean al jugador Jesús de Miguel.
Te puede interesar:

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia del futbolista Jesús de Miguel

El conductor Gastón Recondo le dio paso al cronista de River Juan Cortese en TyC Sports para dialogar sobre la penalización a Montiel, quien finalmente fue suspendido por tres partidos tras una resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese momento, Pagani insultó a Montiel en voz baja: "Yo le daría cinco fechas a ese hijo de puta".

La expulsión al lateral derecho ocurrió cuando el defensor de Boca Lautaro Blanco avanzó con la pelota y recibió un planchazo del defensor del equipo de Núñez, quien se retiró del campo de juego luego de que el árbitro Nicolás Ramírez le mostrara la tarjeta roja directa.

En tanto, tras la sanción, el futbolista de 29 años no jugará los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en River ni unos hipotéticos cuartos de final y recién podría volver en una posible semifinal. En sus argumentos, el Tribunal de Disciplina mencionó el artículo 3 del Código Disciplinario, que establece una sanción de "al menos un partido de suspensión por juego brusco y al menos dos partidos por juego brusco grave".

Baja sensible en River: se desvinculó el histórico formador de las Inferiores

Después de un mes de haber anunciado su partida, se hizo oficial la desvinculación del histórico formador de las Inferiores de River, Gabriel Rodríguez, después de más de 25 años trabajando en el club.

“Estoy feliz por la decisión que tomé. Cumplí mi sueño en este gran club donde me inicié y hoy me retiro orgulloso del fútbol”, reconoció.

Rodríguez fue una figura importante en las categorías formativas del conjunto de Núñez donde supo proyectar una extensa carrera con tres etapas diferentes. En su último ciclo regresó de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, su salida no fue fueron por motivos deportivas, sino que algo más personal: el desgaste acumulado después de tantos años de trabajo diario.

La historia del formador como formador en el Millonario comenzó en 1981 y desde entonces, comenzó un camino marcado entre otras cosas, por haber sido el descubridor del Muñeco, Hernán Crespo, Javier Saviola, Pablo Aimar, Andrés D’Alessandro, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Franco Mastantuono, entre otros.

Gabriel Rodríguez tenía contrato hasta diciembre de 2027, pero luego de varias charlas con los dirigentes y un gran desgaste en lo personal por tanto trabajo decidió rescindir su vínculo. “Tomé la decisión de no continuar y retirarme con todos los honores, sin inconvenientes. Estoy desgastado, muy cansado y es hora de retirarme. Son diez horas en el club todos los días y la verdad estoy demasiado estresado”, confesó en diálogo con Olé.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El flamante casco del piloto argentino con los colores de Boca.

Colapinto presentó su casco especial para el Gran Premio de Brasil con un guiño a Boca

Gonzalo Montiel fue suspendido por tres partidos en River.

Preocupación en River: Montiel recibió una dura sanción tras su expulsión en el Superclásico

River se prepara para los octavos de final del Torneo Clausura 2026.

Contra quién jugará River los octavos de final del Torneo Clausura 2026

River venció a Aldosivi en Mar del Plata.
play

River venció 2-0 a Aldosivi en un partido incómodo y ya se enfoca en los octavos del Clausura

La última fecha de la fase regular tendrá 3 encuentros liberados.

Adiós Pack Fútbol: estos son los partidos liberados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

Jesus de Miguel falleció tras el fuerte traumatismo.

Primer comunicado de la familia de Jesús de Miguel: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad"

Rating Cero

La confesión intima de Guido Suller: se colocó un chip sexual

La decisión hot que tomó Guido Süller por su novio de 22 años: "Ya no me da"

La revelación menos pensada: Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y todas las miradas apuntaron a Nico Occhiato.

Flor Vigna aseguró que mantuvo a un exnovio y salpicó a Nico Occhiato con una frase letal: "Triunfan y se van"

Ronnie Wood bailando con Maradona, año 2006.

Ronnie Wood recordó sus alocadas noches con Maradona: "Nos íbamos de fiesta juntos y después nos olvidábamos de todo"

Emilia Mernes para el lanzamiento de su último tema.

Emilia Mernes reveló la verdad sobre su salida de Rombai: "No tuve mucha..."

Flor Vigna y una confesión intima.

Flor Vigna reveló que fue víctima de una estafa millonaria que la empujó a vender contenido en OnlyFans: "Perdí fuerte"

¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

últimas noticias

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

Hace 24 minutos
En Asunción, muchos manifestantes estafados por Ueno Bank apoyan el juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña. 

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

Hace 31 minutos
Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. 

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Hace 42 minutos
GPT-6 Cyber, un nuevo modelo optimizado para ciberseguridad superior a Astra en esa categoría.

OpenAI lanzó GPT-6 Cyber, una IA capaz de hallar fallas críticas de seguridad y crear parches

Hace 47 minutos
Enrique Riera siguió los pasos de Peña.

En medio del escándalo de Ueno Bank, también renunció el ministro del Interior de Paraguay

Hace 54 minutos