El fuerte exabrupto de Horacio Pagani contra Gonzalo Montiel en pleno vivo: "Ese hijo de..."

El periodista lanzó un insulto al futbolista de River mientras debatía sobre su sanción luego del Superclásico contra Boca. El momento se viralizó en las redes sociales.

El periodista Horacio Pagani lanzó un exabrupto contra Gonzalo Montiel mientras debatía en vivo sobre la sanción al defensor de River tras ser expulsado en el Superclásico contra Boca , luego de no advertir que su micrófono continuaba activado. El momento se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó varios comentarios de los usuarios.

El conductor Gastón Recondo le dio paso al cronista de River Juan Cortese en TyC Sports para dialogar sobre la penalización a Montiel, quien finalmente fue suspendido por tres partidos tras una resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En ese momento, Pagani insultó a Montiel en voz baja: "Yo le daría cinco fechas a ese hijo de puta".

La expulsión al lateral derecho ocurrió cuando el defensor de Boca Lautaro Blanco avanzó con la pelota y recibió un planchazo del defensor del equipo de Núñez, quien se retiró del campo de juego luego de que el árbitro Nicolás Ramírez le mostrara la tarjeta roja directa.

En tanto, tras la sanción, el futbolista de 29 años no jugará los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en River ni unos hipotéticos cuartos de final y recién podría volver en una posible semifinal. En sus argumentos, el Tribunal de Disciplina mencionó el artículo 3 del Código Disciplinario, que establece una sanción de "al menos un partido de suspensión por juego brusco y al menos dos partidos por juego brusco grave".

Con la pena, ahora el entrenador Leonardo Ponzio deberá definir a su reemplazante en el lateral derecho, aunque se espera que sea el uruguayo Giovanni González tal como ocurrió este jueves en el triunfo 2-0 sobre Aldosivi en Mar del Plata por el Clausura.

Baja sensible en River: se desvinculó el histórico formador de las Inferiores

Después de un mes de haber anunciado su partida, se hizo oficial la desvinculación del histórico formador de las Inferiores de River, Gabriel Rodríguez, después de más de 25 años trabajando en el club.

“Estoy feliz por la decisión que tomé. Cumplí mi sueño en este gran club donde me inicié y hoy me retiro orgulloso del fútbol”, reconoció.

Rodríguez fue una figura importante en las categorías formativas del conjunto de Núñez donde supo proyectar una extensa carrera con tres etapas diferentes. En su último ciclo regresó de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, su salida no fue fueron por motivos deportivas, sino que algo más personal: el desgaste acumulado después de tantos años de trabajo diario.

La historia del formador como formador en el Millonario comenzó en 1981 y desde entonces, comenzó un camino marcado entre otras cosas, por haber sido el descubridor del Muñeco, Hernán Crespo, Javier Saviola, Pablo Aimar, Andrés D’Alessandro, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Franco Mastantuono, entre otros.

Gabriel Rodríguez tenía contrato hasta diciembre de 2027, pero luego de varias charlas con los dirigentes y un gran desgaste en lo personal por tanto trabajo decidió rescindir su vínculo. “Tomé la decisión de no continuar y retirarme con todos los honores, sin inconvenientes. Estoy desgastado, muy cansado y es hora de retirarme. Son diez horas en el club todos los días y la verdad estoy demasiado estresado”, confesó en diálogo con Olé.