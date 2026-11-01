Lali Espósito mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor" La cantante dio el sí con el periodista en una ceremonia en San Telmo y manifestó su alegría por el nuevo paso de la pareja. "Gracias a quienes celebraron con nosotros", expresó. Por Agregar C5N en









Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

La cantante Lali Espósito se refirió a su casamiento con el periodista Pedro Rosemblat luego de la ceremonia en el barrio porteño de San Telmo y publicó las primeras fotos, en las cuales manifestó la alegría de ambos por el nuevo paso de la pareja después de que fueran novios desde fines de 2023.

Espósito remarcó su felicidad junto a Rosemblat y destacó el acompañamiento de los seguidores de la pareja. "Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", expresó en la red social Instagram.

En tal sentido, posteó una serie de imágenes de la ceremonia celebrada en Casa Carlos en las que se los observa sonrientes, con la gran torta de bodas, la libreta de casamiento y el festejo con champagne.

View this post on Instagram Lejos de las ceremonias multitudinarias y producciones de más extravagantes, la pareja apostó por una celebración al aire libre, con una ambientación que combinó sillones, sombrillas blancas, arreglos florales y una decoración de estilo relajado. "Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor", había explicado Lali durante una entrevista.

Entre los invitados que dijeron presente estuvieron Peter Lanzani, expareja de la cantante; Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Dillom; Juliana Gattas, integrante de Miranda!; Tomás Rebord y Ofelia Fernández. Además, la celebración contó con la presencia de Majo Riera, mamá de la artista, quien acompañó a su hija en uno de los días más especiales de su vida.

El particular gesto de Pedro Rosemblat al recibir su libreta de matrimonio con Lali Espósito El conductor de Gelatina, Pedro Rosemblat, eligió posar con los dedos en forma de "V" junto a su flamante esposa, Lali Espósito, al momento de realizar la foto con la libreta roja en el casamiento íntimo que realizaron en una casona de San Telmo. Con una sonrisa de oreja a oreja, el periodista manifestó su orgullo peronista. La foto fue una de las elegidas por la cantante como parte del pequeño álbum que compartió en Instagram para sus seguidores. "Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia", señaló la artista tras agradecer a quienes celebraron con ambos este sábado.