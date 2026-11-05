El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Un parte policial reconstruyó cómo se activó el operativo en el domicilio. La autopsia deberá confirmar qué ocurrió.

Durante la madrugada del miércoles, el hermano de Daniel Bifulco se comunicó con el 911 para avisar que el humorista estaba inconsciente en su casa , según detalla un parte policial. El mediático es recordado por su paso por Los Jaimitos de VideoMatch y tenía 56 años.

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte de Daniel Bifulco

El informe oficial reproduce el aviso con estas palabras: "Esta madrugada ingresa llamado al 911 por parte del hermano de Daniel Alberto Bifulco, de 56 años denunciando que el actor se encontraba inconsciente en su domicilio". La vivienda está en Villa Urquiza, sobre la calle Franklin D. Roosevelt al 5200.

Luego del alerta, personal policial llegó al lugar y pidió asistencia médica. El SAME se presentó en el domicilio y constató el fallecimiento. Según las fuentes policiales, Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia, por lo que el juez dispuso actuaciones por "averiguación de causal de muerte" y la intervención de la Unidad Criminalística.

Hasta el momento no hay una confirmación médica definitiva sobre la causa de la muerte del humorista. Los datos que se cuentan son los que figuran en el parte policial y lo que contaron personas de su entorno.

Según las fuentes policiales, el humorista estaba recostado y no presentaba signos de violencia. El juez dispuso actuaciones por "averiguación de causal de muerte" y la intervención de la Unidad Criminalística. En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 36, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, con secretaría a cargo de Marina Ghurzi.

Su amigo, Alfredo Silva confirmó la noticia a TN Show y contó cómo lo habrían encontrado: "La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo", señaló. Esa descripción difiere de la del parte, en donde decía que habla de una persona recostada.

Sobre la causa, el amigo dijo que hasta ahora lo único que se sabe es que "figura como para cardíaco". La sospecha es que podría haberse tratado de una muerte natural. Sin embargo, la certeza llegará recién cuando se realice la autopsia, que aportará el dato definitivo para esclarecer lo ocurrido.

Silva también adelantó que el cuerpo de Bifulco será entregado a sus familiares este jueves. Mientras tanto, sus compañeros y seres queridos despiden al humorista que ganó popularidad junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en "Los Jaimitos" de VideoMatch.