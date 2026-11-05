"Aguante San Martín, aguante Chaca": la contundente respuesta de Melody Luz a Mariana Nannis tras sus frases discriminatorias La bailarina reaccionó en un programa de streaming luego de que la mediática la ninguneara por el barrio en el que nació. La artista dejó en claro que no quiere ningún tipo de contacto entre su hija Venezia y su abuela paterna. Agregar C5N en









Melody Luz, orgullosa de su origen. Instagram

El escándalo en la familia Caniggia sumó un capítulo picante este jueves tras las polémicas declaraciones de Mariana Nannis en un programa de streaming. La mediática lanzó comentarios clasistas contra Melody Luz y su nieta Venezia al soltar una frase que encendió la mecha: "Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació".

La respuesta no tardó en llegar y tuvo lugar en otro programa. Lejos de engancharse en el barro, la bailarina tomó el guante frente a Nazarena Vélez y Alejandra Maglietti con una serenidad absoluta: "Qué se puede esperar de un burro más que una patada. No me sorprende, no me afecta, por suerte".

Durante la charla, la pareja de Alex Caniggia dejó en claro que jamás entendió la mala onda de su suegra hacia ella. De forma contundente, la artista reflexiono sobre la agresión verbal de la mediática y disparó: "Nunca le hice nada. Siempre que ha podido dirigirse a mí ha sido con ataques, y si le pregunto qué le hice, no sé si me puede dar alguna respuesta".

Sin vueltas, la joven le bajó la persiana a cualquier intento de reconciliación familiar y remarcó que prefiere mantener a la pequeña Venezia lejos de ese entorno. "No voy a tener relación con ella, no me interesa. Y no me interesa que mi hija, que está en otro país y las veces que se ha dirigido a mí y a ella lo hizo feo, tenga que conocerla", sentenció.

Melody Luz reivindicó con orgullo sus raíces de barrio En ese sentido, la bailarina aclaró que la verdadera abuela de su hija es su propia madre, quien acompaña a la beba en el día a día con amor constante. Además, recordó el tenso momento del desalojo del departamento durante su embarazo y la nota que le dejó a Nannis en ese entonces: "Decía: ‘Gracias, Mariana’. Porque a pesar de estar echándome del departamento, yo le agradecí por el tiempo vivido ahí. Lo hice porque realmente lo agradecí".

Lejos de sentirse avergonzada por los ataques clasistas, la bailarina sacó chapa por su origen en el conurbano bonaerense y liquidó el asunto con una sonrisa. "Aguante San Martín, aguante Chaca, aguante Argentina, aguante recorrerla de punta a punta. No me siento descalificada para nada. Me encanta y soy orgullosamente de San Martín", tiró sin filtro al aire. Para cerrar la jornada, la joven subió una selfie a sus redes sociales con un picante texto superpuesto donde reafirmó sus valores. "Aguante San Martín. Aguante ser de barrio. Aguante la humildad. Aguante lucharla desde abajo. Aguante saber lo que es trabajar. Aguante estar rodeada de amor", escribió para dejar en claro de qué lado de la mecha se ubica.