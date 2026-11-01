1 de noviembre de 2026 Inicio
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Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Cristian Merchot, manager de la banda, descartó los rumores sobre una posible reunión en el marco del festival. La aclaración surgió tras versiones mediáticas impulsadas por afiches con la frase 'Henry y la Palangana', mientras la formación actual ultima detalles para su show del martes en el Movistar Arena.

Sebastián García
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Sebastián García
Gustavo Cordera

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

El manager de Bersuit Vergarabat, Cristian Merchot, desmintió categóricamente el regreso del cantante Gustavo Cordera a la banda para el festival Quilmes Rock 2027, luego de versiones periodísticas que daban por hecho la reunión del grupo en Buenos Aires.

Lionel Messi y Patrick Stewart.
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La polémica estalló tras la difusión de afiches promocionales del festival con la leyenda "Henry y la Palangana: el gran regreso" y la frase "Se viene".

"Henry y la Palangana" es la denominación que utilizó Bersuit en sus inicios, a finales de la década del '80. Diversos medios interpretaron estas pistas como la confirmación del retorno del exvocalista tras más de 15 años de separación. Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, Merchot cruzó de forma directa la información publicada por en Clarín.

"Un montón de nada, diría Memphis! Confirmado Clarín MIENTE", escribió el representante del grupo, para dar por tierra con las especulaciones sobre la histórica formación.

"Yo me voy a despedir de Bersuit"

El enigmático anuncio de los organizadores del Quilmes Rock 2027 podría guardar relación con una iniciativa que el propio Cordera anunció hace más de un mes en una entrevista en Mega con Bebe Contepomi.

"Yo me voy a despedir. Me voy a despedir de la historia, de aquella Bersuit que habité hasta 2009. Me voy a despedir y voy a invitar a todo el mundo. Algunos vendrán, otros no", declaró el cantante.

Durante esa misma charla, el vocalista explicó los motivos por los cuales no utiliza la denominación original para sus presentaciones. "El nombre no lo puedo utilizar porque yo se lo presté a los chicos, porque me lo pidieron para que puedan seguir tocando, y se lo terminó quedando Cristian", acusó Cordera.

Bersuit celebra los 25 años de Hijos del culo con un show en el Movistar Arena

En paralelo a estos rumores, los actuales integrantes de Bersuit Vergarabat avanzan con su agenda formal. El próximo martes 3 de noviembre, la banda presentará una relectura especial por el 25° aniversario del álbum Hijos del culo en el estadio Movistar Arena, como parte de la vigencia de su proyecto continuo.

Los músicos asumen la etapa posterior al alejamiento del vocalista como la consolidación de "una empresa recuperada" que sostiene su vigencia sin Cordera desde hace 15 años.

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