IR A
IR A

Ronnie Wood recordó sus alocadas noches con Maradona: "Nos íbamos de fiesta juntos y después nos olvidábamos de todo"

El guitarrista de los Rolling Stones tocará este viernes en el Movistar Arena y el domingo en Rosario. En una entrevista con Mario Pergolini, reveló anécdotas inéditas junto al Diez.

Ronnie Wood bailando con Maradona

Ronnie Wood bailando con Maradona, año 2006.

Ronnie Wood, legendario guitarrista de los Rolling Stones, sacudió el ambiente del espectáculo tras revelar anécdotas inéditas de sus noches de fiesta con Diego Maradona. El músico británico de 79 años dialogó con Mario Pergolini en su programa antes de su show solista de este viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Diego Maradona con su hijo Diego Jr.
Te puede interesar:

Diego Maradona Jr. pidió justicia por su padre: "Se lo podría haber salvado, podría haber vivido muchos años"

En el marco de la nota, el mítico guitarrista repasó la estrecha complicidad que construyó con el astro futbolístico en diversos eventos nocturnos. El ícono del rock internacional definió la cercanía del vínculo que mantenía con el Diez: "Éramos compañeros, compinches".

La estrella de la música detalló la dinámica festiva que compartía con el exfutbolista en cada uno de sus encuentros. Con total soltura, el artista británico relató: "Nos íbamos de fiesta juntos. Él me decía 'Diego' y yo le decía 'Ronald'. Nos intercambiábamos los nombres y bailábamos".

La sintonía entre ambas figuras superó cualquier barrera idiomática a puro ritmo y diversión. Respecto a esas veladas compartidas, la leyenda del rock concluyó: "Nos comunicábamos a través del lenguaje de la música. Tuvimos varias noches juntos. Y después nos olvidamos de todo lo que había pasado, por supuesto".

El guitarrista británico elogió el talento de Lionel Messi

Tras repasar las anécdotas junto al histórico Diez, la figura del rock opinó sobre la figura del excapitán de la Selección argentina. Sin dudar un segundo, el músico sintetizó su mirada sobre la Pulga: "Es un artista".

El integrante de los Rolling Stones reconoció que no cruzó palabras en persona con el jugador, pero remarcó el deslumbramiento que le genera su destreza en el campo de juego. El artista expresó: "Me encanta ver a un artista y él es un artista", y añadió: "No lo conozco personalmente, pero hay un respeto mutuo, sin dudas. Me encanta ver a la gente talentosa".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Benjamín Agüero y Diego Maradona, y el reencuentro en 2019.

El mensaje de Benjamín Agüero a Maradona en el día que hubiera cumplido 66 años

La recordada entrevista en La noche del 10.

La imperdible entrevista de Diego Maradona a Diego Maradona en La noche del 10

Uno de los tantos cumpleaños en Nápoles, donde era considerado un Dios viviente.

Diego eterno: el saludo de los clubes a 66 años del nacimiento de Maradona

El Pelusa en sus primeros años.
play

Maradona antes de ser Maradona: cinco historias poco conocidas de los primeros años del 10

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

Hace 29 minutos
En Asunción, muchos manifestantes estafados por Ueno Bank apoyan el juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña. 

Cuáles son las acusaciones a las que se enfrentará Santiago Peña durante el juicio político en Paraguay

Hace 36 minutos
Durante su juicio político, Santiago Peña ejercerá su derecho a defensa en el Congreso paraguayo. 

Paso a paso: cómo será el juicio político a Santiago Peña en Paraguay

Hace 47 minutos
GPT-6 Cyber, un nuevo modelo optimizado para ciberseguridad superior a Astra en esa categoría.

OpenAI lanzó GPT-6 Cyber, una IA capaz de hallar fallas críticas de seguridad y crear parches

Hace 52 minutos
Enrique Riera siguió los pasos de Peña.

En medio del escándalo de Ueno Bank, también renunció el ministro del Interior de Paraguay

Hace 59 minutos