Ronnie Wood recordó sus alocadas noches con Maradona: "Nos íbamos de fiesta juntos y después nos olvidábamos de todo" El guitarrista de los Rolling Stones tocará este viernes en el Movistar Arena y el domingo en Rosario. En una entrevista con Mario Pergolini, reveló anécdotas inéditas junto al Diez. Agregar C5N en









Ronnie Wood bailando con Maradona, año 2006.

Ronnie Wood, legendario guitarrista de los Rolling Stones, sacudió el ambiente del espectáculo tras revelar anécdotas inéditas de sus noches de fiesta con Diego Maradona. El músico británico de 79 años dialogó con Mario Pergolini en su programa antes de su show solista de este viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

En el marco de la nota, el mítico guitarrista repasó la estrecha complicidad que construyó con el astro futbolístico en diversos eventos nocturnos. El ícono del rock internacional definió la cercanía del vínculo que mantenía con el Diez: "Éramos compañeros, compinches".

La estrella de la música detalló la dinámica festiva que compartía con el exfutbolista en cada uno de sus encuentros. Con total soltura, el artista británico relató: "Nos íbamos de fiesta juntos. Él me decía 'Diego' y yo le decía 'Ronald'. Nos intercambiábamos los nombres y bailábamos".

La sintonía entre ambas figuras superó cualquier barrera idiomática a puro ritmo y diversión. Respecto a esas veladas compartidas, la leyenda del rock concluyó: "Nos comunicábamos a través del lenguaje de la música. Tuvimos varias noches juntos. Y después nos olvidamos de todo lo que había pasado, por supuesto".

El guitarrista británico elogió el talento de Lionel Messi Tras repasar las anécdotas junto al histórico Diez, la figura del rock opinó sobre la figura del excapitán de la Selección argentina. Sin dudar un segundo, el músico sintetizó su mirada sobre la Pulga: "Es un artista".

El integrante de los Rolling Stones reconoció que no cruzó palabras en persona con el jugador, pero remarcó el deslumbramiento que le genera su destreza en el campo de juego. El artista expresó: "Me encanta ver a un artista y él es un artista", y añadió: "No lo conozco personalmente, pero hay un respeto mutuo, sin dudas. Me encanta ver a la gente talentosa".